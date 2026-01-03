¡Impactante! Paracaidista queda atrapado en la red del poste de anotación en un juego de futbol americano

GENERANDO AUDIO...

Paracaidista quedó atrapado en la red del poste de anotación. Foto: Getty

Un paracaidista quedó atrapado en la red del poste de anotación en el juego celebrado entre Rice y Texas State. Su percance fue captado por algunos asistentes del partido y después terminó viral en las redes sociales durante la tarde de este viernes 2 de enero de 2026.

Versiones en el lugar señalaron que el hombre no habría resultado herido por el inconveniente que tuvo durante su espectáculo aéreo en Estados Unidos.

Video del paracaidista que cayó por una red en juego de futbol americano

Un sujeto se aventó desde un avión, como parte de un evento de entretenimiento en el partido Rice vs. Texas State, celebrado en el Amon G. Carter Stadium, ubicado en el campus de la Universidad Cristiana de Texas en Fort Worth.

Sin embargo, el paracaidista quedó atrapado en la red del poste, pues no la vio. Esto provocó que se quedara suspendido en el aire durante unos segundos y a 35 pies del suelo.

Pero al final, su propio peso terminó por hacerle caer directamente contra el piso y muy cerca de donde comenzaba la grada del estadio. Esto provocó que los asistentes del encuentro reaccionaran con frases de preocupación e incertidumbre.

Una vez que el paracaidista cayó, de inmediato fue atendido por elementos de emergencia. De acuerdo con los reportes en el lugar, el hombre no sufrió graves daños.

Equipo de paracaidismo All Veteran Group

Luego del accidente aéreo en Estados Unidos, trascendió que el paracaidista pertenece al equipo de paracaidismo llamado “All Veteran Group”, de veteranos militares, y se desempeña en los juegos de futbol americano de la NFL y la universidad.

Además del paracaidista que quedó atrapado en la red del poste, la actuación de su grupo no fue la mejor, ya que tres de sus compañeros también tuvieron problemas en su aterrizaje, al tiempo que otro más perdió el camino para llegar al estadio.

Resultado entre Rice y Texas State

Texas State Bobcats venció 41-10 a Rice Owls, con una brillante actuación del mariscal de campo Brad Jackson, quien dio tres pases de anotación y completó 17 de 24 pases. Mientras el corredor Lincoln Pare complementó la victoria de su equipo con 11 acarreos y una anotación por la vía terrestre.

