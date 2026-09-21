VIDEO: Atacan a medallista mexicana mientras entrenaba; esto se sabe

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Foto: Comité Olímpico Mexicano / @catherine.mayran

La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver, triple medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, denunció que fue agredida mientras realizaba su entrenamiento de carrera en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el relato que la deportista compartió en redes sociales, el incidente ocurrió el jueves 17 de septiembre, alrededor de las 6:40 horas. Oliver explicó que un hombre de aproximadamente 35 a 40 años se acercó a ella y comenzó un forcejeo.

La atleta consiguió liberarse y ponerse a salvo, aunque presentó lesiones en la piel. En las imágenes que acompañaron su publicación se observan moretones en el cuello, además de raspaduras en codos y rodillas.

¿Qué dijo Catherine Mayran Oliver sobre la agresión?

La pentatleta señaló que desconoce cuáles eran las intenciones del hombre, pero consideró que lo ocurrido representó una situación de violencia que puso en riesgo su integridad.

Tras lo sucedido, decidió hacer público su caso para alertar a otros deportistas y personas que utilizan el Bosque del Ocotal para entrenar o realizar actividades.

Oliver llamó a mantenerse atentos ante comportamientos sospechosos y a cuidarse entre quienes utilizan espacios públicos para practicar deporte.

La deportista también cuestionó que situaciones de violencia puedan ocurrir en lugares destinados a actividades deportivas y recreativas.

¿Quién es Catherine Mayran Oliver?

Catherine Mayran Oliver Lara, de 25 años y originaria de Tultitlán, Estado de México, es pentatleta mexicana y hermana de Mayan Oliver Lara, también integrante de la selección nacional.

Entre sus resultados deportivos se encuentra la medalla de oro en el relevo mixto de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, junto con Lorenzo Macías.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, obtuvo bronce individual y posteriormente consiguió oro en el relevo femenil junto con su hermana Mayan.

En los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Catherine consiguió la plata individual y también ganó el oro en el relevo femenil junto con Mayan Oliver.

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