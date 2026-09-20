Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo de Ruta; Evenepoel gana

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Isaac del Toro termina séptimo en el Mundial de Ciclismo de Ruta. Foto: AFP

Isaac del Toro terminó en la sexto posición de la contrarreloj individual varonil del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que se disputa en Montreal, Canadá. El ciclista mexicano completó los 39.2 kilómetros del recorrido con un tiempo de 46:37.57, a 1:44.44 minutos del ganador, Remco Evenepoel.

El belga volvió a hacer historia al conquistar por cuarta ocasión consecutiva el título mundial de contrarreloj, algo que ningún hombre había conseguido anteriormente en esta prueba.

Evenepoel detuvo el reloj en 44:53.13, mientras que el italiano Filippo Ganna terminó segundo, a 57.31 segundos, y el francés Paul Seixas completó el podio.

La prueba se disputó sobre un recorrido de 39.2 kilómetros, con salida y llegada en Montreal. El trazado presentó un desnivel positivo de 220 metros y exigió a los corredores mantener un ritmo elevado durante prácticamente toda la competencia.

Del Toro tuvo una actuación que le permitió colocarse entre los 10 mejores especialistas del mundo, el mexicano terminó sexto, por detrás de Evenepoel, Ganna, Seixas, Brandon McNulty, Jakob Söderqvist y Stefan Küng.

#CiclismoDeRuta 🚴‍♀️



¡TOP-6! 🔝



Isaac del Toro 🇲🇽 ( ⏰ 46:31.96) finaliza en la sexta posición de la contrarreloj élite masculina individual del Campeonato Mundial de Montreal 🇨🇦



✌️ Es su segundo mejor resultado después del quinto lugar en Kigali 🇷🇼



Podio:

🥇 🇧🇪 Evenepoel… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) September 20, 2026

Evenepoel consigue su cuarto título mundial consecutivo

Remco Evenepoel llegó a Montreal como campeón mundial de contrarreloj y confirmó su dominio en la especialidad.

Con su victoria de este domingo, el belga se convirtió en el primer hombre en ganar cuatro campeonatos mundiales consecutivos de contrarreloj.

Su registro de 44:53.13 fue suficiente para superar por casi un minuto a Filippo Ganna, quien terminó con la medalla de plata.

El francés Paul Seixas, de apenas 19 años, consiguió el bronce en su primera medalla mundialista élite.

Para Evenepoel, el triunfo se suma a los títulos obtenidos en 2023, 2024 y 2025, por lo que amplió a cuatro su racha de campeonatos mundiales consecutivos en la contrarreloj.

EL APOYO DE MÉXICO 🤍🇲🇽



Locura la cantidad de gente que vino a apoyar a Isaac del Toro y a todos los mexicanos. pic.twitter.com/CmI9xtXy9L — Rodri (@RodriSabato) September 20, 2026

Isaac del Toro, sexto en Montreal

El resultado representa un Top 10 para Isaac del Toro en la contrarreloj élite del Mundial de Ruta, al finalizar con un tiempo de 46:37.57.

El mexicano quedó a 1:44.44 de Evenepoel y terminó por delante del danés Kasper Asgreen, quien ocupó la octava posición.

🌈🇧🇪Remco Evenepoel🇧🇪🌈



2026 UCI Men Elite ITT World Champion 🥇#Montréal2026 pic.twitter.com/0snNJh7vhB — UCI (@UCI_cycling) September 20, 2026

Pos. Ciclista País Tiempo 1 Remco Evenepoel Bélgica 44:53.13 2 Filippo Ganna Italia +0:57.31 3 Paul Seixas Francia +1:13.04 4 Brandon McNulty Estados Unidos +1:25.27 5 Jakob Söderqvist Suecia +1:26.18 6 Isaac del Toro México +1:38.83 7 Stefan Küng Suiza +1:44.44 8 Kasper Asgreen Dinamarca +1:48.54 9 Daan Hoole Países Bajos +2:02.21 10 Callum Thornley Gran Bretaña +2:02.79

Marlen Reusser retiene el título mundial femenil

La jornada también tuvo como protagonista a Marlen Reusser, quien se proclamó bicampeona mundial de contrarreloj en Montreal.

La suiza ganó la prueba élite femenil este domingo, precisamente en su cumpleaños número 35, con un tiempo de 50:24.44. La británica Zoe Bäckstedt obtuvo la medalla de plata, a 40.11 segundos, mientras que la alemana Franziska Koch fue tercera, a 45.54 segundos.

Reusser, campeona mundial en Kigali 2025, consiguió así su segundo título consecutivo en la especialidad. Además, durante la prueba alcanzó a la neerlandesa Demi Vollering, quien terminó en la octava posición.

La representación mexicana femenil estuvo encabezada por Romina Hinojosa, quien terminó en el puesto 28, a 5:42 de Reusser, mientras que Sara Roel ocupó la posición 33, con una diferencia de 7:29 respecto a la campeona.

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