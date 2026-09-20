Romina Hinojosa termina en el lugar 28 de la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta

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Romina Hinojosa representa a México. Foto: AFP

La ciclista mexicana Romina Hinojosa terminó en el puesto 28 de la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta 2026, disputada este domingo en Montreal, Canadá.

Hinojosa completó el recorrido con una diferencia de 5 minutos y 42 segundos respecto de la ganadora, la suiza Marlen Reusser, quien se proclamó campeona mundial de la especialidad con un tiempo de 50 minutos y 24 segundos.

La mexicana fue la mejor representante de México en la prueba, mientras que Sara Roel concluyó en la posición 33, a 7 minutos y 29 segundos de Reusser.

Romina Hinojosa proudly representing Mexico in the World Championships 🇲🇽



She achieved the 28th best time in her first ever participation to the Women Elite Time-Trial in Montreal 🇨🇦 pic.twitter.com/ik9LIsKvH1 — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) September 20, 2026

Romina Hinojosa, entre ciclismo y estudios de Nutrición

A sus 23 años, Romina Hinojosa combina su carrera como ciclista profesional con sus estudios de Nutrición en línea en la Universidad de Arizona.

La pedalista, nacida el 30 de noviembre de 2002 en Madero, Tamaulipas, forma parte del equipo belga Lotto-Intermarché Ladies, con el que compite en el calendario internacional.

De acuerdo con registros especializados, durante 2026 consiguió el lugar 18 de la clasificación general de la Volta a Portugal Feminina.

Hinojosa llegó al ciclismo europeo después de pasar por el A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team. Antes también formó parte de ROXO Racing y Boneshaker Project.

Una mexicana nunca estará sola 🥹❤️



Romina HInojosa responde al cariño de la afición 🇲🇽 que vino a Montreal para verla.



🌟 Disfruta del Campeonato Mundial de Ciclismo x ESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/aHJFuRPdtF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 20, 2026

Entre sus resultados destacados se encuentra el segundo lugar en una etapa del Giro Mediterraneo Rosa de 2024, además de otros resultados en competencias internacionales.

Su perfil dentro del Lotto-Intermarché Ladies está relacionado principalmente con las pruebas de montaña.

En 2026, además, protagonizó uno de los momentos más importantes de su carrera al convertirse en la primera mexicana en competir y completar el Tour de France Femmes de la era moderna. Terminó las nueve etapas de la edición disputada en agosto.

Romina Hinojosa e Isaac del Toro coincidieron en 2023

La ciclista mexicana también ha coincidido en competencias internacionales con Isaac del Toro. Ambos estuvieron en el Tour de l’Avenir de 2023, competencia en la que el ciclista bajacaliforniano consiguió la victoria.

Desde entonces, los dos han continuado sus respectivas carreras dentro del ciclismo profesional. Hinojosa, además, mantiene sus estudios universitarios mientras compite con el equipo belga.

Ahora, la mexicana suma el lugar 28 en la contrarreloj del Mundial de Ruta de Montreal, en una prueba en la que Reusser volvió a conquistar el título mundial.

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