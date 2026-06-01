Mundial 2026 en CDMX: guía completa de los Fan Fest y festivales futboleros

GENERANDO AUDIO...

Festivales Futboleros en CDMX. Foto: IA

La Ciudad de México ya alista una de sus apuestas más ambiciosas para el Mundial de la FIFA 2026, la cual es la realización de 18 festivales futboleros gratuitos que se llevarán a cabo de manera simultánea en las 16 alcaldías, además del FIFA FAN Fest en el Zócalo Capitalino y el Festival “Campo Marte 26” para acercar a los aficionados la pasión del futbol.

El objetivo es transformar a la capital en una auténtica fiesta mundialista que vaya más allá del Estadio Azteca y permita que locales y turistas vivan el torneo sin necesidad de tener un boleto para los partidos.

Los “festivales futboleros” seguirán el modelo del FIFA Fan Fest, pero a una escala mucho mayor, ya que además de contar con pantallas gigantes para la transmisión en vivo de los partidos, tendrán otras dinámicas enfocadas en la temática cultural, recreativa y deportiva pensada para todo tipo de público.

De acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, al menos siete sedes proyectarán todos los encuentros del Mundial durante los 39 días de competencia, mientras que las restantes se activarán en juegos clave, especialmente los de la Selección Mexicana.

La Ciudad de México se prepara para vivir el futbol como nunca. Como parte de las acciones de gobierno rumbo al #Mundial2026, presentamos 18 Festivales Futboleros gratuitos en distintos puntos de la ciudad.



Disfruta partidos en pantallas gigantes, actividades culturales,… pic.twitter.com/iHnuGUvL1j — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 5, 2026

Entre los puntos más representativos que formarán parte de esta estrategia destacan el Zócalo de la Ciudad de México, que será el corazón del festival, así como espacios emblemáticos como Plaza Garibaldi, la Central de Abasto y el Bosque de Tláhuac.

Los festivales estarán ubicados en los siguientes puntos:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.

GAM: Deportivo Hermanos Galeana (sede por confirmar).

Benito Juárez: Parque Las Américas.

Coyoacán: Parque de la Consolación.

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco.

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.

GAM: Campos Revolución

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.

Iztapalapa: Utopía Meyehualco.

Iztapalapa: Central de Abastos.

Magdalena Contreras: Unidad Independiecia.

Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan: Deportivo Vivanco.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina.

Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

Mucho más que futbol

Aunque el balón será el eje central, la propuesta va mucho más allá de los partidos, los festivales incluirán una oferta cultural, recreativa y deportiva pensada para todo tipo de público.

Habrá conciertos, presentaciones artísticas, talleres, actividades para niños y torneos improvisados, con la intención de generar espacios de convivencia y atraer tanto a aficionados del futbol como a quienes buscan una experiencia turística distinta.

Además, se contemplan intervenciones urbanas y expresiones culturales que reflejen la identidad de la ciudad, convirtiendo cada sede en un punto de encuentro comunitario.

Seguridad para las sedes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el despliegue general de 11 mil 219 elementos, entre ellos 9 mil 194 policías capitalinos, apoyados con mil 21 vehículos, para las actividades en el Estadio Ciudad de México y en el FIFA Fan Festival del Zócalo.

Adicionalmente, la DDC resguardará las 18 sedes de los Festivales Futboleros organizados por el gobierno capitalino, con 291 elementos apoyados por 75 vehículos en:

Uno de los pilares de estos festivales será la comida, la capital aprovechará la vitrina global del Mundial para mostrar su riqueza culinaria mediante ferias gastronómicas y muestras de cocina tradicional.

Los asistentes podrán encontrar desde antojitos callejeros hasta propuestas de cocineras tradicionales, mercados locales y productos de distintas regiones del país, la intención es que la experiencia no solo se viva frente a la pantalla, sino también a través del sabor.

Eventos gratuitos y familiares

Otro de los puntos clave es que los 18 festivales serán de acceso libre y con un enfoque familiar, por lo que no se permitirá la venta de alcohol en estos espacios.

Así, mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 se juegue en las canchas, la fiesta se vivirá en las calles, con futbol, música, cultura y comida, en una ciudad que promete no quedarse fuera de la celebración.

FIFA Fan Festival en el Zócalo

El FIFA Fan Festival 2026 se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México del 11 de junio al 19 de julio, durante toda la Copa del Mundo.

La FIFA lo ha denominado el “Templo Mayor del Futbol”, ya que será el punto de encuentro oficial para los aficionados que no asistan a los estadios.

La entrada será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de la transmisión en vivo de los partidos en pantallas gigantes, además de conciertos, actividades culturales, experiencias interactivas, zonas de entretenimiento y una amplia oferta gastronómica.

Autoridades capitalinas han informado que el recinto tendrá capacidad para alrededor de 55 mil personas, aunque en algunos encuentros de la Selección Mexicana se espera una asistencia aún mayor. El espacio contará con activaciones de marcas, zonas de videojuegos, venta de productos oficiales y la transmisión de los 104 partidos del Mundial.

El Fan Festival será uno de los principales puntos de reunión para aficionados nacionales y extranjeros, complementando los 18 Festivales Futboleros que se instalarán en las alcaldías de la capital para llevar la experiencia mundialista a distintos puntos de la ciudad.

Seguridad en el FIFA Fan Fest

El Zócalo capitalino se convertirá en la sede oficial del FIFA Fan Festival, durante 39 días, la plaza pública recibirá a un aproximado de 60 mil aficionados por día para disfrutar del torneo.

Para garantizar el orden, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un estado de fuerza de 3 mil 411 elementos y 339 vehículos.

Este operativo se ejecutará bajo el Plan Kukulkán, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta y diversas dependencias locales.

La estrategia de vigilancia contempla patrullajes a pie tierra, ciberpatrullajes y el monitoreo constante a través de las cámaras del C5.

Se instalarán cinturones de seguridad en las calles aledañas y siete puntos de inspección para revisar mochilas y bolsas con detectores de metal.

Asimismo, las autoridades realizarán cortes viales estratégicos para agilizar la movilidad y asegurar la operación del transporte público.

Festival en Campo Marte

Además del FIFA Fan Festival en el Zócalo y los 18 Festivales Futboleros en las alcaldías, la Ciudad de México contará con una experiencia paralela en Campo Marte.

Bajo el nombre “Campo Marte 26” y con el festival gastronómico “México de Mis Sabores”, este espacio combinará futbol, música, gastronomía y actividades culturales durante toda la Copa del Mundo.

Los asistentes podrán seguir los partidos del Mundial en una megapantalla, disfrutar de conciertos de artistas nacionales e internacionales, presenciar funciones de lucha libre y participar en actividades recreativas e interactivas relacionadas con el futbol.

Uno de los principales atractivos será “México de Mis Sabores”, un recorrido gastronómico que reunirá platillos representativos de las 32 entidades del país.

El festival contará con cocineras tradicionales, chefs invitados y más de 200 servicios diarios de comida, postres y bebidas tradicionales. También tendrá una zona llamada “El Itacate”, dedicada a antojitos mexicanos como tacos, tamales, tostadas y quesadillas.

Campo Marte operará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, coincidiendo con toda la duración del Mundial. A diferencia del Fan Festival del Zócalo y de los Festivales Futboleros de las alcaldías, este evento será de acceso mediante boleto y contará con distintos precios y paquetes.

Conciertos en Campo Marte

Además de la transmisión de los partidos del Mundial, Campo Marte 26 contará con una serie de conciertos durante las semanas que dure el torneo. Entre los artistas confirmados se encuentran L’Impératrice, Polo & Pan, Hugel, Parcels, Purple Disco Machine, Mathame, Bonbón, Diplo, Claptone, The Blaze y The Avalanches, este último encargado de cerrar el festival el 19 de julio, el mismo día en que se disputará la final de la Copa del Mundo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.