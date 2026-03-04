Zócalo de CDMX será sede del FIFA Fan Festival; se transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

La Ciudad de México será una de las ciudades que albergará la fiesta mundialista y es por eso que como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, albergará el FIFA Fan Festival en el Zócalo, donde se transmitirán en vivo y de manera gratuita los 104 partidos del torneo. El anuncio se realizó en el marco de la cuenta regresiva hacia el partido inaugural del próximo 11 de junio de 2026.

El FIFA Fan Festival se instalará en la Plaza de la Constitución del 11 de junio al 19 de julio de 2026, donde aficionados nacionales e internacionales podrán reunirse para seguir cada encuentro del Mundial en una megapantalla LED de 510 metros cuadrados, que será la más grande entre todas las sedes de los tres países anfitriones.

Se espera que este espacio reciba hasta 2 millones 200 mil visitantes a lo largo de los 39 días de actividades, consolidándose como uno de los puntos de reunión más importantes del torneo.

Además de la transmisión de los partidos, el festival ofrecerá una experiencia integral para los asistentes. Las autoridades detallaron que el espacio contará con sistema de audio de alta calidad, activaciones de patrocinadores y dinámicas pensadas para que los aficionados vivan el futbol en un ambiente festivo y familiar.

La capital mexicana no solo será protagonista por el Fan Festival, el partido inaugural del Mundial 2026 se disputará en el histórico Estadio Azteca, que se convertirá en el único estadio en el mundo en haber albergado tres inauguraciones de la Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986. Con ello, la Ciudad de México reafirma su peso histórico dentro del futbol internacional y su capacidad para organizar eventos de talla global.

“México Vibra” como antesala musical del Mundial

También se dio a conocer que como parte de las celebraciones previas al arranque del torneo, la CDMX también presentó “México Vibra”, una serie de conciertos que se realizarán los días 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional. Estos espectáculos funcionarán como antesala del partido inaugural y buscarán rendir homenaje a la historia musical del país a través del futbol.

El cartel estará encabezado por Alejandro Fernández y Carín León, quienes liderarán dos noches que reunirán a artistas de distintas generaciones y géneros. También participarán Emmanuel, Mijares, Lucero, Carla Morrison, Banda El Recodo y Timbiriche, entre otros invitados. La propuesta busca unir al público en un recorrido sonoro que celebre la identidad mexicana en el contexto de la Copa del Mundo.

De acuerdo con lo informado, los conciertos forman parte de la estrategia de la Host City Ciudad de México para ofrecer una experiencia amplia que trascienda los partidos. Así, el Mundial no solo se vivirá en las canchas, sino también en los escenarios culturales más importantes de la capital.

A 100 días del arranque del torneo, la Ciudad de México se declara lista para recibir a millones de visitantes y aficionados. Entre el histórico partido inaugural, el FIFA Fan Festival en el Zócalo y los conciertos de “México Vibra”, la capital del país se perfila como uno de los escenarios centrales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

