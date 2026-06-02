Completar el álbum del Mundial 2026 podría costarte hasta 4 mil pesos: tips para completarlo sin gastar tanto

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Álbum Panini del Mundial 2026. Foto: Panini

El Mundial 2026 trae consigo la tradición de llenar el álbum de la marca Panini. Considerando el precio del álbum, en sus ediciones de pasta blanda y pasta dura, así como el costo de cada sobre de estampas, llenarlo costaría de 3 mil 597 pesos a 3 mil 847 pesos.

Sin embargo, el problema de las estampitas repetidas provoca que los usuarios tengan que comprar más sobres, lo que aumenta el precio final de completar la colección. Por esta razón, coleccionistas dieron recomendaciones para juntar todos los cromos sin gastar más de lo debido.

¿Cuál es el precio aproximado de llenar el álbum del Mundial 2026?

Considerando los costos de las estampas y el álbum físico, completar la colección para el Mundial 2026 tendría un costo cercano a los 4 mil pesos mexicanos, sin considerar el fenómeno de las estampas repetidas.

Costo real de álbum y estampas

Álbum pasta dura : 349 pesos

: 349 pesos Álbum pasta blanda : 99 pesos

: 99 pesos Sobre : 25 pesos

: 25 pesos Paquete con 10 sobres : 250 pesos

: 250 pesos Caja con 100 sobres: 2 mil 500 pesos

Cabe destacar que el álbum del Mundial 2026 consta de 980 estampas entre las 48 selecciones y las secciones especiales, siendo ésta la cantidad más grande de cromos de cualquier edición mundialista con 200 más que en Qatar 2022.

Además, cada sobre tiene siete estampas, lo que quiere decir que cada cromo cuesta 3.57 pesos aproximadamente, lo cual significa que el costo de las 980 estampas es de casi 3 mil 498 pesos.

El usuario con álbum de pasta dura habría asumido un costo de 3 mil 847 pesos, mientras que el aficionado que compró el álbum de pasta blanda habrá gastado cerca de 3 mil 597 pesos.

Sin embargo, dicho costo conllevaría que el consumidor hubiera juntado las 980 estampas en 140 sobres; sin embargo, se encontrará con muchos cromos repetidos y tendrá que comprar más sobres, aumentando el gasto final.

Tips para completar tu álbum del Mundial sin gastar tanto

Jack Hurtado, coleccionista de álbumes y fundador de la tienda La Casa de las Figuritas, habló con el diario peruano El Comercio, ofreciendo sus mejores consejos para llenar el álbum del Mundial 2026 sin gastar de más.

Junta dinero para comprar una caja | “Con este paquete nosotros iniciamos el llenado del álbum (…) Allí ya avanzamos un 80% de la colección. Recordemos que hay repetidas”.

| “Con este paquete nosotros iniciamos el llenado del álbum (…) Allí ya avanzamos un 80% de la colección. Recordemos que hay repetidas”. Compra la segunda caja con otra persona | “El coleccionismo es un tema individual. Primero juntas estampas en solitario, pero no puedes llenar tu solo un álbum, necesitas alguien que te apoye. Puedes buscar un amigo para comprar otra caja para dividirse mitad y mitad los sobres. Ahí ya casi tendrías resulto el álbum”.

| “El coleccionismo es un tema individual. Primero juntas estampas en solitario, pero no puedes llenar tu solo un álbum, necesitas alguien que te apoye. Puedes buscar un amigo para comprar otra caja para dividirse mitad y mitad los sobres. Ahí ya casi tendrías resulto el álbum”. Haz una relación de estampas que te hacen falta | “Antiguamente, se solía hacer a mano, pero hoy existen aplicaciones que tienen un check list donde tú vas marcando las figuritas que tienes y las repetidas. Luego la aplicación te mostrará los cromos que te faltan”.

| “Antiguamente, se solía hacer a mano, pero hoy existen aplicaciones que tienen un check list donde tú vas marcando las figuritas que tienes y las repetidas. Luego la aplicación te mostrará los cromos que te faltan”. Busca una maratón de cambio de cromos | “Debes enterarte de las cambiatones o maratón de intercambio de estampas que existen en plazas, parques, en centro comerciales o en tu propio distrito. También puedes intercambiar con sus compañeros de colegio, del trabajo o familiares”.

“De esta forma sencilla, las personas podrán completarlo rápido y de manera económica, sin gastar una fortuna. La gente se preocupa por llenar el álbum, pero no por preservarlo y eso es lo más importante”, aseguró.

Finalmente, Jack Hurtado aconsejó no llevar el álbum al lugar de intercambios, sino mejor pegar las estampas cuando esté todo completo, pues las páginas se dañan cuando se repasan. “Se terminan saliendo las hojas“, reconoció.

Precios de los paquetes de Panini

Tanto el álbum como las estampas se pueden adquirir a través de tiendas como Mercado Libre y Amazon; sin embargo, el vendedor principal es Panini, que ofrece los siguientes paquetes:

World Cup 2026, paquete especial verde: 1,400 pesos

World Cup 2026, paquete especial blanco: 1,400 pesos

World Cup 2026, paquete especial rojo: 1,400 pesos

World Cup 2026, álbum pasta dura + caja de 100 sobres: 2 mil 849 pesos

World Cup 2026, álbum pasta blanda + caja de 100 sobres: 2 mil 599 pesos

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