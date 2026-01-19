Polémica arbitral y abandono momentáneo de Senegal marcan dramática final ante Marruecos

GENERANDO AUDIO...

Polémica arbitral y abandono momentáneo de Senegal. Foto: AFP

La final de la Copa Africana de Naciones quedó marcada por la controversia arbitral, la tensión extrema y un episodio pocas veces visto en el futbol internacional, el abandono momentáneo del terreno de juego por parte de la selección de Senegal en plena disputa por el título frente a Marruecos.

El encuentro, disputado con gran intensidad desde el silbatazo inicial, se mantuvo cerrado y con pocas oportunidades claras durante los 90 minutos reglamentarios.

Sin embargo, fue en el tiempo de compensación donde se concentraron las acciones más polémicas y que terminaron encendiendo los ánimos dentro y fuera del campo.

Todo comenzó al minuto 90+2, cuando Senegal logró enviar el balón al fondo de la red tras un tiro de esquina. Abdoulaye Seck se elevó dentro del área y remató de cabeza al poste; el balón quedó suelto y Ismaila Sarr apareció para empujarlo y desatar la celebración senegalesa. No obstante, el árbitro central anuló la anotación al considerar que Seck cometió una falta previa sobre Achraf Hakimi, decisión que generó reclamos inmediatos por parte de los jugadores africanos.

La polémica no terminó ahí, apenas tres minutos después, al 90+5, el silbante fue llamado por el VAR para revisar una jugada dentro del área de Senegal tras un reclamo del atacante Brahim Díaz. Tras observar la repetición, el árbitro señaló penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la furia total del equipo senegalés, tanto en el campo como en el banquillo.

Las protestas escalaron rápidamente, al minuto 90+11, varios futbolistas de Senegal rodearon al árbitro para expresar su inconformidad, argumentando inconsistencias en los criterios utilizados durante el partido.

Ante la negativa del cuerpo arbitral de revertir la decisión, el conjunto senegalés tomó una medida drástica: al 90+16 abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestidores, generando escenas de confusión, tensión e incertidumbre en una final continental.

En medio del caos, Sadio Mané fue el único jugador que permaneció inicialmente en la cancha. El capitán senegalés intentó dialogar con los oficiales y posteriormente fue a los vestidores para convencer a sus compañeros de regresar, consciente de las posibles sanciones que podría acarrear la suspensión definitiva del encuentro.

Tras varios minutos de negociación y tensión, Senegal regresó al campo al minuto 90+20, permitiendo que el partido se reanudara. El penalti fue finalmente ejecutado por Brahim Díaz, quien intentó un disparo de estilo Panenka, pero el arquero Édouard Mendy se convirtió en figura al detener el balón, manteniendo el empate y llevando el duelo a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, Senegal logró recomponerse anímicamente y, pese al desgaste físico y emocional, encontró el gol decisivo. Con una anotación que terminó marcando la diferencia, el conjunto senegalés se impuso 1-0 sobre Marruecos y se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones.

El encuentro será recordado no solo por el título obtenido por Senegal, sino por el intenso debate generado en torno a las decisiones arbitrales, el uso del VAR y el inusual abandono momentáneo del terreno de juego, consolidando esta final como una de las más polémicas en la historia reciente del futbol africano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento