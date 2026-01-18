Jugador de Marruecos sufre violento choque de cabeza y queda ensangrentado en pleno partido

GENERANDO AUDIO...

Jugador de Marruecos, El Aynaoui sufre golpe en la cabeza. Foto: AFP

La final de la Copa Africana de Naciones 2025/26 entre Marruecos y Senegal dejó una de las imágenes más impactantes del torneo cuando el mediocampista marroquí Neil El Aynaoui sufrió un violento choque de cabezas en pleno partido y quedó ensangrentado en el suelo, aunque logró reincorporarse y continuar jugando.

El incidente se produjo en el minuto 66, en un saque de esquina a favor de Marruecos, El Aynaoui y el defensor senegalés El Hadji Malick Diouf saltaron para disputar el balón y colisionaron con fuerza. El impacto provocó un corte sobre la ceja de El Aynaoui, quien quedó tendido varios segundos antes de que los médicos ingresaran al campo para atenderlo, el juego fue detenido mientras se evaluaba su estado.

Tras varios minutos de atención, los médicos vendaron su cabeza y permitieron que continuara en la final, sorprendiendo a aficionados y comentaristas por su determinación pese a la gravedad visual de la lesión.

Las imágenes del suceso se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate sobre los peligros de los golpes de cabeza en el fútbol y la importancia de los protocolos de seguridad para los jugadores.

El encuentro, celebrado en el Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, fue un duelo intenso y lleno de dramatismo. En los minutos finales del tiempo reglamentario, Marruecos tuvo un penalti tras una revisión del VAR, ante la marcación el equipo de Senegal se fue del terreno de juego debido a la polémica.

Brahim Díaz vio su lanzamiento frenado por una gran atajada del arquero senegalés Édouard Mendy, manteniendo el 0‑0 y enviando el partido al tiempo extra.

Ya en la prórroga, Senegal encontró la ventaja histórica cuando Pape Gueye rompió el empate con un disparo potente desde fuera del área que superó al portero marroquí, poniendo el 1‑0 definitivo a favor de los Leones de Teranga.

Este tanto selló la victoria y el título para Senegal, que así se coronó campeón continental por tercera vez en su historia.

El partido fue un choque táctico entre dos selecciones bien organizadas, Marruecos intentó imponer su juego como anfitrión, dominando por momentos la posesión y generando peligro a través de centros y tiros desde fuera del área, pero se encontró con una defensa senegalesa sólida y un Mendy en gran forma bajo los tres palos.

Senegal, por su parte, fue paciente y supo aprovechar su momento en la prórroga para marcar la diferencia, con esto Senegal ya es campeón de la Copa Africana de Naciones al vencer al favorito, Marruecos.

