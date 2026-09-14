Abren investigación por posible monopolio en el futbol mexicano

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CNA abre investigación al Futbol mexicano Foto: Pexels /ilustrativa

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó este lunes que abrió una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado de futbol profesional en México, aunque aclaró que la indagatoria no constituye un juicio.

La CNA confirmó que desde hace varios meses recibió noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas en el futbol mexicano, por lo que “decidió iniciar esta investigación para dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas”.

Aunque el organismo no especificó qué aspectos en concreto se investigan, sí destacó que estas “conductas de abuso de poder… pudieran estar afectando el mercado de futbol en el país”.

CNA investiga posibles prácticas monopólicas en el fútbol profesional mexicano.



📰Consulta el #ComunicadoAntimonopoliohttps://t.co/FlEt8F2w1w pic.twitter.com/pfDHc55eIF — Comisión Nacional Antimonopolio (@AntimonopolioMX) September 14, 2026

Asimismo, no determinó quién o quiénes serían los posibles responsables de estas presuntas prácticas monopólicas.

Medios deportivos han señalado que las quejas podrían estar vinculadas con la eliminación del ascenso y descenso en la Liga MX, el último descenso ocurrió en 2017, cuando Jaguares de Chiapas perdió la categoría.

De acuerdo con el decreto, la investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio durará entre 30 a 120 días hábiles, aunque la dependencia podrá “pedir más tiempo” si lo considera necesario.

El impacto económico del futbol

El futbol tiene gran impacto en el país, pues, según informa la propia CNA, México es el segundo país con más aficionados, con una movilización de 250 mil personas cada fin de semana.

Sobre los ingresos determina:

La final de la “Copa del Mundo 2026” habría tenido, tan solo en México, una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas.

La industria del futbol generó en México más de 52 mil millones de pesos en 2024 y genera aproximadamente 150 mil empleos al año.

Recalcar que esta investigación es únicamente indagatoria, pero, en caso de encontrar responsabilidad, se podrán imponer sanciones de hasta el 10% de sus ingresos anuales.

¿Qué ocurrió con el ascenso y descenso en México?

El sistema de ascenso y descenso dejó de aplicarse en el futbol mexicano desde 2020, cuando la liga pasó a ser Expansión MX.

Señalar que la FMF planteó regresar este sistema a través de una certificación que los clubes de Expansión, tras cumplirla, tendrían que proclamarse Campeón de Campeones.

Con esto se llevaría a cabo el primer ascenso y dos años después el primer descenso. Aunque esto se señaló en 2023, nunca se llevó a cabo y, de momento, continúa sin establecerse este sistema de competencia.

¿Quién fue el último equipo en descender directamente?

La Liga MX funcionaba con un sistema de cocientes. El equipo que tuviera menor porcentaje terminaba bajando a la segunda categoría, siendo los Jaguares de Chiapas los últimos a los que se les aplicó este sistema en la 2016-2017.

Posteriormente, el equipo de Lobos BUAP terminó en la última posición, pero se mantuvo en el máximo circuito al pagar una multa y porque el equipo de Cafetaleros de Tapachula, que debía ascender, no cumplía con las condiciones.

Por último, fue Veracruz el último equipo virtualmente descendido, pero este pagó una multa que le permitió mantenerse en el máximo circuito, mientras que el último en ascender fue Atlético de San Luis en esa misma temporada.

Esto provocó que en la Primera División hubiera 19 equipos y uno descansara cada jornada.

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