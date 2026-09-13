¡Tremenda remontada! Isaac del Toro gana el Gran Premio de Montreal 2026: video y fotos

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Isaac del Toro en el podio de Montreal 2026. Foto: Getty

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este domingo el Gran Premio de Montreal 2026 tras realizar una sorprendente remontada y superó a Paul Seixas en la definición de una carrera de 214.4 kilómetros.

Isaac del Toro se sobrepuso a un problema mecánico con su bicicleta, que se presentó cuando restaban alrededor de 120 kilómetros. El mexicano terminó llevándose una de las pruebas del UCI WorldTour, la primera división y el circuito de élite del ciclismo de ruta masculino a nivel mundial.

Es el primer mexicano en conquistar esta clásica canadiense.

¡ISAAC DEL TORO VUELVE A PONER A MÉXICO EN LO MÁS ALTO! 🇲🇽🏆🔥



El mexicano se llevó el GP de Montreal después de una batalla espectacular con Paul Seixas. Del Toro volvió a demostrar su enorme calidad y regaló otra victoria para el ciclismo mexicano. pic.twitter.com/8AMK5vuvW1 — Claro Sports (@ClaroSports) September 13, 2026

Con esta remontada el podio quedó compuesto de la siguiente manera:

Isaac Del Toro (México / UAE Team Emirates – XRG), ganador de la carrera

Paul Seixas (Francia / Decathlon CMA CGM Team), segundo clasificado

Brandon McNulty (Estados Unidos / UAE Team Emirates – XRG), tercer clasificado

El triunfo llega en un momento clave para el ciclista del UAE Team Emirates-XRG. La carrera de Montreal fue uno de los últimos grandes ensayos antes del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que se disputará en la misma ciudad del 20 al 27 de septiembre.

Isaac del Toro eleva la adrenalina en Montreal

El movimiento decisivo comenzó a unos 11 kilómetros de la meta, cuando el francés Paul Seixas lanzó un ataque en la última parte del recorrido.

Isaac del Toro reaccionó y salió en su persecución hasta alcanzarlo. Ambos lograron separarse del resto de los favoritos y llegaron juntos a la definición, donde el mexicano atacó a 300 metros de la meta para quedarse con la victoria.

El mexicano cruzo la meta con las manos arriba y celebrando su victoria.

Isaac del Toro cruzando la meta en Montreal 2026.

Isaac Del Toro llegó a Canadá después de hacer historia para México en el Tour de Francia 2026. Los organizadores del GP señalaron que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia.

Paul Seixas, el rival que vuelve a cruzarse con Del Toro

El cierre en Montreal también volvió a poner frente a frente a dos de los ciclistas jóvenes más destacados del pelotón.

Paul Seixas, de 19 años, llegó a la competencia después de una temporada en la que ganó el Tour del País Vasco y la Flecha Valona. El francés también había sido rival directo de Del Toro en el Tour de Francia.

Ahora, ambos podrían volver a encontrarse en el Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal.

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