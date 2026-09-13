El mexicano Erick Portillo gana 3° lugar en el World Athletics Ultimate, así fue su salto de 2.26m: VIDEO

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El mexicano Erick Portillo se llevó el tercer lugar en salto de altura en el World Athletics Ultimate Championship 2026, que tuvo lugar en Budapest, un evento que reunió a los mejores del atletismo mundial.

Su mejor salto fue de 2.26m, el deportista nacional quedo entre los tres mejores. Aunque la competencia no entrego medallas físicas, el mexicano recibió 40 mil dólares (que equivale aproximadamente a 678 mil 800 pesos mexicanos) de una bolsa bolsa récord de 10 millones de dólares..

Tercer lugar para Erik Portillo 🇲🇽



El mexicano cierra un espectacular año con un tercer lugar en el salto de altura del World Athletics Ultimate Championship.



Su mejor salto fue de 2.26m.



Gianmarco Tamberi🇮🇹 fue el campeón de la prueba con 2.37m. pic.twitter.com/SZ32eEu4zC — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 13, 2026

El World Athletics Ultimate Championship es una nueva competencia mundial de atletismo diseñada para reunir exclusivamente a la élite del deporte.

“Los mejores de los mejores”, se lee en su página.

El italiano Gianmarco Tamberi fue el campeón de la prueba con un salto de alturo de 2.37 metros y el segundo lugar fue para Javaughn Harrison de Estados Unidos con 2.30 metros.

“Se logró”, dijo el mexicano, quien admitió sentirse orgulloso de su desempeño.

Erick Portillo en el World Athletics Ultimate. tras su salto de 2.26m. Getty.



Portillo ocupa actualmente el sitio ocho del ranking mundial.

Erick es el vigente subcampeón del orbe en pista cubierta y el tercer mexicano en la historia en conseguir una medalla en un Mundial de Atletismo.

“Estoy tan orgulloso y tan feliz de estar en el Ultimate Championship, pero yo sigo trabajando para ser campeón mundial y para ser campeón olímpico“, posteó antes de la justa.

El World Athletics Ultimate reunió a lo mejor del atletismo mundial. Sólo pudieron acceder los últimos campeones olímpicos, mundiales y de la Diamond League 2026, los mejores del ranking mundial y un grupo reducido que recibió una invitación.

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