Con seis empates en la jornada 11, Cruz Azul se mantuvo como líder; América volvió a ganar

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Cruz Azul se mantuvo líder tras la jornada 11 de la Liga MX. Foto: Getty

Terminó la jornada número 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Cruz Azul se mantuvo como el líder de la tabla general. Por su parte, Santos Laguna sigue quedándose en el fondo de la clasificación.

Durante la fecha 11 del torneo de la Liga MX se anotaron 21 goles. Además, se mostraron tres tarjetas rojas.

Resultados de la jornada 11 del Clausura 2026

Puebla y Necaxa abrieron la jornada con empate

En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla y Necaxa fueron los encargados de abrir la jornada. Sin embargo, no hubo anotaciones.

Rayados no pudo con Juárez

En la frontera, los Bravos recibieron a los Rayados en un partido atractivo, el cual culminó con un empate a dos goles. Los anotadores del Monterrey fueron Djurdjevic y Jesús Manuel Corona; Víctor Guzmán salió expulsado.

San Luis y Pachuca dividieron puntos

En el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis y los Tuzos del Pachuca empataron a un gol. Joao Pedro anotó por los locales y Salomón Rondón descontó sobre el cierre del partido.

Chivas goleó a Santos con doblete de “la Hormiga”

Armando González sigue en plan grande y lo demostró ante Santos en el Estadio Akron. Chivas, con doblete de “la Hormiga” y uno más de Ricardo Marín, venció 3-0 al Santos.

Xolos goleó de visita al León

En condición de visitante, los Xolos le pegaron 3 por 0 al Club León, derrota que significó la salida de Ignacio Ambriz como DT de la fiera.

Toluca y Atlas empataron en el Nemesio

Los bicampeones de la Liga MX dividieron puntos ante el Atlas. Los goles llegaron sobre la hora; por Toluca, fue Jesús Angulo; por los rojinegros, Víctor Ríos.

Cruz Azul dejó escapar el triunfo ante Pumas

La máquina de Cruz Azul y los Pumas también sellaron un empate. Parecía que los cementeros se llevarían el triunfo tras la ventaja de dos goles, gracias a Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez. Sin embargo, los felinos vinieron de atrás y con un gol de Juninho y un autogol de Willer Ditta, empataron a dos goles.

Otro empate: Tigres y Querétaro no se hicieron daño

En el Volcán Universitario, Tigres y Querétaro no se hicieron daño en un partido con cero remates.

América suma a costa de Mazatlán

En el partido que cerró la jornada, América consiguió el triunfo de 2 por 0 ante Mazatlán. Los goles fueron de Raphael Veiga y Vinicius Lima.

Así luce la tabla general tras 11 jornadas

Cruz Azul – 26 pts. Toluca – 25 pts. Chivas – 24 pts.* Pachuca – 21 pts. Pumas – 20 pts. Tigres – 17 pts. América – 17 pts. Atlas – 17 pts. Rayados – 14 pts. Xolos – 12 pts. Puebla – 12 pts. San Luis – 11 pts. Juárez – 11 pts. Necaxa – 10 pts. León – 10 pts.* Mazatlán – 10 pts. Querétaro – 7 pts. Santos – 5 pt.

El duelo entre Chivas y León quedó pendiente y se jugará el próximo miércoles 18 de marzo.

Partidos de la jornada 12 del Clausura 2026

Para la jornada número 12 el platillo estelar será entre Pumas y América, aunque el Rayados vs Chivas y el Pachuca vs Toluca darán de qué hablar.

Partidos del viernes 20 de marzo

Necaxa vs Xolos: 7 pm

Mazatlán vs Cruz Azul: 9:06 pm

Partidos del sábado 21 de marzo

Atlas vs Querétaro: 5 pm

Rayados vs Chivas: 7 pm

San Luis vs León: 7 pm

Pumas vs América: 9 pm

Compromisos del domingo 22 de marzo

Pachuca vs Toluca: 5 pm

Santos vs Puebla: 5 pm

Juárez vs Tigres: 7 pm

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