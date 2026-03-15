Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático, primer mexicano que gana en la Carrera de los dos mares

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Isaac del Toro. Foto: AFP

El ciclista Isaac del Toro sigue haciendo historia y se consagró campeón de la Tirreno-Adriático 2026. El joven deportista, de apenas 22 años, es uno de los grandes prospectos del deporte mexicano y todo parece indicar que lo mejor de su carrera apenas está por llegar.

Así fue el triunfo de Isaac del Toro en la Tirreno- Adriático

Isaac del Toro conquistó la Tirreno‑Adriático 2026 tras completar la séptima y última etapa rumbo a San Benedetto del Tronto. El ciclista azteca llegó al último día como líder sólido gracias a su espectacular actuación en la etapa 6, donde protagonizó una remontada memorable en la montaña para recuperar el liderato.

Con un tiempo acumulado de 28:02:14, el mexicano defendió su ventaja en la jornada final y terminó con 40 segundos de diferencia sobre Matteo Jorgenson y 42 sobre Giulio Pellizzari, quienes completaron el podio de la clasificación general.

Con el cruce de la meta, Isaac del Toro selló una de las victorias más importantes de su carrera al ganar la Tirreno-Adriático 2026. El mexicano llegó fuera del top 10 en la etapa final, pero únicamente necesitaba terminar para asegurar el título tras defender su ventaja en la clasificación general de sus principales rivales.



El triunfo representa su segunda victoria en la clasificación general de una carrera por etapas del WorldTour y además lo convierte en el primer mexicano en conquistar esta prueba, superando los históricos resultados de Raúl Alcalá, quien había logrado un segundo lugar en 1992 y un tercero en 1991.

Así sonó el Himno Nacional tras la victoria de Isaac del Toro tras su victoria

Luego de conquistar la Tirreno-Adriático, Isaac del Toro subió al podio para escuchar el Himno Nacional, un reconocimiento reservado solo para los campeones. El ciclista mexicana mostró una cara seria durante la ceremonia pero mientras se entonaba el himno, poco a poco fue soltando una sonrisa que puso en evidencia su emoción.

Con apenas 22 años, Del Toro se convirtió en el primer mexicano que gana la Tirreno-Adriático, con lo cual se consagra como uno de los ciclistas a seguir durante los próximos años.

¿Quién es Isaac del Toro, el mexicano que ganó la Tirreno-Adriático?

Isaac del Toro nació el 27 de noviembre de 2023 en la ciudad de Ensenada, Baja California. Desde muy temprana edad dedicó su vida al deportes, especialmente el ciclismo.

Para continuar con su sueño, el joven ciclista dejó su tierra natal para forjarse una carrera en el extranjero. En 2019, se integró a la A.R. Monex Pro Cycling Team, conjunto con el que debutó en la categoría Sub-23 y cuya base reside en San Marino.

Su debut en el profesionalismo comenzó en 2023 y desde sus primeras participaciones demostró su talento en algunos de los circuitos de mayor trascendencia en Europa. Su desempeño ha despertado expectativas en México debido a su calidad.

El 18 de mayo de 2025, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en comandar el Giro de Italia 2025 y portar la maglia rosa; también consiguió una victoria en la decimoséptima etapa, aunque no fue suficiente para consagrarse campeón de la competencia y se quedó con la segunda posición.

Ese mismo año, Del Toro obtuvo logros importantes en su carrera como los títulos en la Milano-Torino 2025 y en el Tour de Austria 2025. Ahora en 2026, suma otro campeonato más con la victoria obtenida en la Tirreno- Adriático.

Una de las metas pendientes del ciclista mexicano es participar en unos Juegos Olímpicos y ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo: Los Ángeles 2028.