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México tendrá monedas del Mundial 2026: así serán las piezas de oro, plata y bimetálica

| 23:13 | Ángel Sánchez | Uno TV
México presenta sus monedas conmemorativas del Mundial 2026. Foto: Senado

A lo largo de este viernes 13 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, promulgó el decreto para la creación de tres monedas conmemorativas para la Copa del Mundo del 2026.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece las características de tres monedas: una de oro, una de plata y una bimetálica.

Características de las monedas para el Mundial 2026

De oro

  • Valor nominal: 25 pesos
  • Contenido: 1/4 de onza de oro puro
  • Ley: 0.999
  • Diámetro: 23 milímetros
  • Canto: estriado

De plata

  • Valor nominal: 10 pesos
  • Contenido: 1 onza de plata pura
  • Ley: 0.999
  • Diámetro: 40 milímetros
  • Canto: estriado

Moneda bimetálica

  • Valor nominal: 20 pesos
  • Contenido: cobre, níquel y zinc
  • Forma: dodecagonal
  • Diámetro: 30 milímetros
  • Peso total: 12.67 gramos
  • Contará con imagen latente y microtexto como elementos de seguridad

Anverso y reverso de las monedas

Las monedas tendrán en el anverso el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. Por su parte, el reverso incluirá un diseño relacionado con el Mundial 2026 el cual será definido posteriormente por el Banco de México.

Según el decreto, el banco central tendrá hasta 90 días naturales para determinar los diseños oficiales. Asimismo, una vez definidos los diseños, las monedas podrán comenzar a acuñarse 30 días después, proceso que estará a cargo de la Casa de Moneda de México.

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