Cruz Azul gana y acaba con el invicto de las Chivas

Cruz Azul vence a las Chivas | Imago 7

En una noche llena de emoción y drama, Cruz Azul consiguió una valiosa victoria por 2-1 frente a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, terminando con el paso perfecto de los rojiblancos, quienes llegaban al encuentro con seis victorias consecutivas en el Clausura 2026. Este resultado permite a Cruz Azul mantenerse en la pelea por la cima, con 16 puntos, ubicándose en el segundo lugar, a solo dos de los líderes Chivas, que siguen al frente con 18 unidades.

Desde el inicio, el juego fue de un ritmo vertiginoso, con ambos equipos buscando imponer su estilo. En los primeros minutos, hubo llegadas de peligro, pero sin concretar. En el minuto 34, la primera gran oportunidad del partido fue aprovechada por Cruz Azul. Gabriel Fernández, tras un preciso centro de Agustín Palavecino, remató de cabeza y venció al portero Raúl Rangel, poniendo a los cementeros al frente. El gol fue celebrado con fuerza por los jugadores y la afición celeste, quienes sabían que este enfrentamiento era clave para mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

