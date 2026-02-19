Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿cuándo y dónde ver la Ceremonia de Clausura?

GENERANDO AUDIO...

Claro Sports transmitirá los Juegos Olimpicos. Foto: AFP

La fiesta de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 llega a su gran cierre está a punto de llegar a su cierre y con ello también uno de los momentos más emotivos del ciclo olímpico, la Ceremonia de Clausura, que despide a miles de atletas de decenas de naciones tras intensas competencias en Italia.

¿Cuándo será la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos?

La despedida oficial de los Juegos tendrá lugar el próximo 22 de febrero en la Arena di Verona, un anfiteatro romano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Normalmente, centro de música y ópera, este recinto se transformará el próximo domingo en el escenario del cierre olímpico.

Cuándo: Domingo 22 de febrero de 2026

Hora de inicio (local en Italia): 20:00 (CET) En Ciudad de México el inicio será a las 13:00 , debido a la diferencia horaria de 7 horas menos respecto a Italia



¿Dónde ver la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno?

En México, la transmisión se podrá seguir a través de Claro Sports. Aunado a ello, países como Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, entre otros de Latinoamérica. Además, en Europa la ceremonia será transmitida en señal abierta o por servicios de streaming local según cada país. Los horarios de transmisión coincidirán con los de inicio locales en cada región.

Cabe destacar que México concluyó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 sin medallas, pero con actuaciones significativas que marcaron un avance para los deportes invernales en el país.

La figura principal fue Donovan Carrillo, quien volvió a clasificarse a la final de patinaje artístico y terminó en el lugar 22 general. En esquí de fondo, Regina Martínez hizo historia como la primera mexicana en competir en la prueba olímpica femenina, mientras que Allan Corona registró la mejor marca nacional en 10 km.

En esquí alpino destacó la experiencia de Sarah Schleper, quien disputó su séptima cita olímpica, además del debut de Lasse Gaxiola. Aunque el podio quedó fuera de alcance, la delegación dejó sensaciones positivas para el futuro del deporte blanco mexicano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento