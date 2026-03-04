Cruz Azul se impone a Santos y sigue de líder en el Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul se impone a Santos | Imago 7

Cruz Azul sufrió, pero logró la victoria en el Territorio Santos Modelo al vencer 2-1 a un Santos que sigue en picada.

La Máquina se puso arriba en el marcador al minuto 15 gracias a Jeremy Márquez que disparó frente a Carlos Acevedo, el arquero titubeo y la pelota terminó en el fondo de las redes. Era el minuto 28′ cuando parecía que Santos se iba a quedar con un jugador menos luego de una falta de Javier Güémez que el árbitro determinó como roja. El VAR pidió al central que revisara la jugada y la roja fue anulada.

El primer tiempo continuó con un dominio evidente de Cruz Azul, pero que no pudo acrecentar el marcador en ninguno de sus intentos. En la segunda mitad Santos sorprendió empatando el marcador al minuto 53′ por conducto de Ezequiel Bullaude, que se encontró con un bombón en el corazón del área para meterle toda la pierna dejando sin oportunidad al arquero Andrés Gudiño.

Era el minuto 78′ cuando Cruz Azul volvió a hacer estallar las tribunas con una excelente jugada ofensiva que terminó con un gran gol de José Paradela, que remató de pierna izquierda luego de un buen pase de Palavecino desde el costado izquierdo. Finalmente el encuentro no sufrió modificaciones, los celestes llegaron a 22 unidades luego de siete victorias un empate y una derrota, mientras que Santos se quedó con dos puntos. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

