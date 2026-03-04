José Saturnino Cardozo, ídolo de los Diablos Rojos del Toluca, recibe la Presea Estado de México 2025

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, otorgó la Presea “José María Luis Mora” Estado de México 2025 al exfutbolista profesional y director técnico José Saturnino Cardozo Otazú.

Originario de Nueva Italia, Paraguay, Cardozo fue galardonado en la categoría destinada a quienes, sin ser mexiquenses de nacimiento, han realizado méritos eminentes o relevantes en beneficio de la entidad.

Con 54 años de edad, José Saturnino Cardozo es reconocido no solo como el máximo goleador histórico del Deportivo Toluca, sino como uno de los delanteros más destacados en la historia del fútbol mexicano.

¿Qué se sabe del legado de José Saturnino Cardozo?

Durante una década defendiendo la camiseta de los Diablos Rojos, su legado quedó grabado con 249 anotaciones, cifra que lo consolida como la figura más influyente en la historia del club.

Su olfato goleador fue determinante para que el equipo mexiquense obtuviera cuatro campeonatos de liga. Además, impuso un récord histórico al anotar 29 goles en un solo torneo corto, una hazaña que lo convirtió en un referente del balompié nacional y en un símbolo de identidad para la afición mexiquense, proyectando al Estado de México en escenarios nacionales e internacionales.

La trayectoria de José Saturnino Cardozo no solo se mide en goles. Su conducta profesional ejemplar, marcada por el respeto, la disciplina y el compromiso dentro y fuera de las canchas, lo han consolidado como un modelo aspiracional para las niñas, niños, jóvenes y deportistas del Estado de México.

A nivel selecciones, defendió la camiseta de Paraguay en 82 partidos, anotando 25 goles y obteniendo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, méritos que lo han llevado a ser considerado por la FIFA entre los jugadores históricos del fútbol mexicano.

José Saturnino Cardozo, un “diablo rojo” de corazón

Durante la ceremonia de condecoración, un emotivo Cardozo agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por la distinción, la cual dijo recibir con orgullo y respeto.

Se declaró “diablo rojo” de corazón y recordó que el Club Toluca fue su hogar durante diez años, destacando que los campeonatos obtenidos fueron fruto del trabajo en equipo y del incondicional respaldo de la afición.

Con este reconocimiento, el futbolista paraguayo se une a la lista de ilustres personalidades que han brindado servicios notables, trascendiendo el ámbito deportivo y dejando una huella profunda en la identidad del Estado de México.

