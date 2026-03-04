Estadio Azteca a 100 días del Mundial 2026: así avanzan las obras rumbo al partido inaugural

GENERANDO AUDIO...

El Estadio Azteca entra en la recta final de su transformación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y a 100 días de que arranque el torneo en México, Estados Unidos y Canadá, el recinto capitalino se alista para recibir el partido inaugural el próximo 11 de junio, cuando la selección mexicana enfrente a Sudáfrica; será la tercera vez que el coloso de Santa Úrsula sea sede de una inauguración mundialista, un hecho sin precedentes en la historia del futbol.

La carga simbólica es grande y, a poco más de tres meses del silbatazo inicial, la modernización del inmueble avanza a marchas forzadas para estar a la altura de la fiesta más grande del futbol.

Uno de los estadios con más historia en el mundo, en 1970, Pelé alzó los brazos tras conquistar su tercera Copa del Mundo; en este recinto se disputó el llamado “Partido del Siglo”, en 1986, Diego Maradona marcó la “Mano de Dios” y el considerado mejor gol en la historia de los Mundiales.

¿Qué se sabe de la construcción del Estadio Azteca?

Construido bajo la dirección del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el estadio abrió sus puertas el 29 de mayo de 1966 y hoy, a 59 años de distancia, se prepara para una nueva etapa.

Con una capacidad proyectada cercana a los 87 mil espectadores tras la remodelación, el inmueble busca combinar su legado histórico con estándares internacionales en comodidad, tecnología y hospitalidad exigidos por FIFA.

A menos de un mes de su reapertura oficial, programada para el 28 de marzo, los trabajos continúan tanto en el interior como en el exterior, grúas, estructuras desmontadas y antiguas butacas acumuladas dan cuenta del proceso de transformación. El nuevo sistema de cubierta ya se instala en la parte superior, se trata de una membrana que envolverá el anillo del estadio e integrará iluminación especial que redefinirá su imagen nocturna.

Foto: Claro Sports

¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?

En el terreno de juego, el césped híbrido presenta avances visibles, mientras que el nuevo butacado está prácticamente concluido, salvo en la zona de lateral oriente, donde la tribuna fue demolida para dar paso a áreas VIP y zonas de hospitalidad bajo estándares FIFA.

Estas adecuaciones responden a la necesidad de ofrecer espacios corporativos y experiencias premium que forman parte del modelo actual de los grandes torneos internacionales.

En el entorno también se trabaja a contrarreloj, sobre la Calzada de Tlalpan, donde antes operaban comercios y puestos de comida, ahora se realizan labores de jardinería y colocación de plantas para mejorar la imagen urbana y facilitar el acceso de miles de aficionados, asimismo, se repavimenta el Circuito Azteca y se realizan ajustes logísticos en las inmediaciones.

Un punto importante para los asistentes será la movilidad, el estacionamiento del estadio no estará disponible durante el Mundial debido a los protocolos de seguridad de FIFA. La opción más práctica será el Tren Ligero, con descenso en la estación Estadio Azteca, que conecta directamente con la rampa peatonal de acceso principal.

Estadio Azteca renovado para un nuevo Mundial

La remodelación, iniciada en el segundo semestre de 2024, entra en su fase final, aunque algunos trabajos complementarios continuarán después de la reapertura. La meta es clara, que el estadio luzca renovado y listo para escribir un nuevo capítulo en su historia.

En 1970 inauguraron México y la Unión Soviética; en 1986 lo hicieron Italia y Bulgaria; en 2026 será el turno de México frente a Sudáfrica. Tres inauguraciones mundialistas, un solo escenario, el Coloso de Santa Úrsula está a 100 días de volver a ser el epicentro del futbol mundial.

