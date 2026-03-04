Inicia venta del repechaje rumbo al Mundial 2026 en México: boletos desde 200 pesos en Guadalajara y Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Ya hay venta de boletos para el repechaje. Foto: AFP / Getty Images

La Copa Mundial 2026 está a 100 días de comenzar y la FIFA acaba de habilitar la venta de boletos para el repechaje intercontinental que se disputará en México del jueves 26 al martes 31 de marzo. A través de su plataforma oficial de entradas, el máximo organismo del futbol liberó las localidades para los cuatro partidos que se celebrarán en Guadalajara y Monterrey, dos en cada sede, donde se definirán los últimos boletos rumbo al Mundial.

La principal novedad es el precio accesible de las entradas, pues los boletos van desde los 200 pesos para las semifinales, hasta los 300 pesos mexicanos en el caso de las finales.

Las categorías disponibles son estándar (asientos tradicionales); accesibilidad (para usuarios en silla de ruedas, accesibilidad estándar y acceso fácil estándar, este último solo en el Estadio de Guadalajara); localidad de pie (solo en Monterrey, cuya venta se liberará en una etapa posterior); y aficionado, destinada a seguidores de las Federaciones Miembro Participantes bajo lineamientos específicos.

La fase de venta comenzó este martes 3 de marzo de 2026 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) y permanecerá abierta hasta agotar existencias. Las compras se realizan en pesos mexicanos y el cobro se efectúa de inmediato al confirmarse la operación.

Precios del repechaje para el Mundial. Foto: FIFA

¿Qué partidos del repechaje serán en Guadalajara?

La sede tapatía albergará dos encuentros, el jueves 26 de marzo a las 21:00 horas, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinal. El ganador avanzará a la final del martes 31 de marzo a las 15:00 horas, donde ya espera Republica Democrática del Congo, que aseguró su lugar tras imponerse en la segunda ronda africana.

Calendario en Guadalajara:

Nueva Caledonia vs Jamaica | Jueves 26 de marzo | 21:00 horas | Semifinal

RD del Congo vs ganador de Nueva Caledonia vs Jamaica | Martes 31 de marzo | 15:00 horas | Final

¿Qué partidos del repechaje serán en Monterey?

En la Sultana del Norte también se disputarán dos encuentros decisivos, el jueves 26 de marzo a las 16:00 horas, Bolivia chocará ante Surinam en la semifinal. El vencedor se medirá el martes 31 de marzo a las 21:00 horas ante Irak, selección que ya tiene su boleto asegurado a la final tras superar la quinta ronda asiática.

Calendario en Monterrey:

Bolivia vs Surinam | Jueves 26 de marzo | 16:00 horas | Semifinal

Irak vs ganador del encuentro Bolivia vs Surinam | Martes 31 de marzo | 21:00 horas | Final

