Cruz Azul sufre pero logra rescatar el empate ante Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul sufre ante Mazatlán | Imago 7

El Cruz Azul tiene clara la idea de ser protagonista en el torneo y evitó ser la sorpresa de la fecha, luego de empatar 1-1 con Mazatlán en el Estadio El Encanto, en duelo correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Nicolás Larcamón aprovechó que tuvo un rival de la zona baja de la tabla general para usar un cuadro alterno, donde destacó el regreso del guardameta colombiano, Kevin Mier tras sufrir un fractura. Una apuesta del técnico argentino que se le complicó con el paso de los minutos. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: