Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su llamado a la Selección Mexicana

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Álvaro Fidalgo dijo sentirse orgulloso de jugar para México. Foto: Getty

El día de ayer, la Selección Nacional de México dio a conocer su convocatoria para los partidos amistosos que sostendrá el próximo 28 y 31 de marzo contra Portugal y Bélgica, respectivamente, lista en la que Álvaro Fidalgo fue considerado por Javier Aguirre.

Tras su primer llamado con la Selección Mexicana, esta tarde, Álvaro Fidalgo lanzó un mensaje a través de sus redes sociales, en el que menciona que se siente muy orgulloso de vestir la camiseta de un país que siente como su hogar.

Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera… Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana.

De igual forma, su actual club, el Real Betis Balompié, anunció la noticia y felicitó a Fidalgo por su llamado con el conjunto tricolor. De momento, el ex jugador del Club América ha disputado siete partidos y ha marcado un gol con el cuadro español.

Aficionados dividen opiniones tras el llamado de Fidalgo

Luego del anuncio oficial del llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana, rumbo al Mundial 2026, varios aficionados expresaron su opinión en redes sociales. Algunos, independientemente del pasado americanista del “maguito”, señalaron que el mediocampista puede sumar en la convocatoria; por su parte, hay quienes consideran que el futbolista del Betis sobra en la lista.

De esta manera, el futbolista nacido en España y nacionalizado mexicano recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana. Ahora, el próximo 28 de marzo podría ver sus primeros minutos con el Tri, en su regreso al Estadio Azteca, en el duelo ante Portugal.

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