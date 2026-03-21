El trofeo del Mundial aterriza en Chichén Itzá durante el equinoccio, uniendo el fútbol y el legado maya

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El trofeo del Mundial llega a Chichen Itza. Foto: AFP

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo una parada cargada de simbolismo este viernes 20 de marzo en Chichén Itzá, una de las zonas arqueológicas más emblemáticas del país y reconocida como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

La pieza, elaborada en oro de 18 quilates y con un peso cercano a los seis kilogramos, fue presentada frente al Templo de Kukulcán como parte de su gira promocional rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

La visita coincidió con el equinoccio de primavera, una de las fechas más importantes para este sitio arqueológico, cuando miles de personas se reúnen para presenciar un fenómeno único, el descenso de Kukulcán. Durante el atardecer, la luz solar proyecta sombras triangulares sobre la escalinata de la pirámide que, en conjunto, crean la ilusión de una serpiente descendiendo desde la cima, representando a la deidad maya que conecta el cielo con la tierra.

La presentación estuvo acompañada por figuras del fútbol, entre ellas el exdelantero Hugo Sánchez, quien destacó el impacto global de esta imagen. “Este símbolo es magnífico para México y esta es una imagen que dará la vuelta al mundo”, expresó durante el evento, subrayando la importancia de mostrar la riqueza cultural del país en el escaparate internacional que representa el Mundial.

Hugo Sánchez presente. Foto: AFP

Fernando Llorente también estuvo presente y posó con el Trofeo de la Copa del Mundo, mismo que ganó en el 2010 jugando con España en el Mundial de Sudáfrica.

Fernando Llorente con el trofeo. Foto: AFP

La gira del trofeo ya ha recorrido varias ciudades de México y continuará su trayecto por Estados Unidos y Canadá en las próximas semanas, como parte de las actividades previas al torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Este recorrido busca acercar el evento a los aficionados y reforzar el vínculo entre las distintas sedes que albergarán la competencia.

La importancia del juego de pelota

La visita a Chichén Itzá no solo tuvo un enfoque futbolístico, también sirvió para poner en valor el legado del juego de pelota maya, una práctica milenaria que se desarrollaba en esta región desde aproximadamente el año 900 a. C. y que tenía un profundo significado ritual, político y social. En el sitio se encuentra la cancha más grande conocida de este tipo, donde antiguamente se llevaban a cabo estos encuentros que representaban, en muchos casos, la lucha entre fuerzas cósmicas.

A diferencia del fútbol moderno, en el juego de pelota maya los participantes no podían usar manos ni pies. La dinámica consistía en golpear una pesada pelota de caucho, que puede pesar hasta tres kilogramos, únicamente con las caderas o los muslos, con el objetivo de hacerla pasar por un aro de piedra colocado a varios metros de altura. Lograr esta jugada era considerado un acto extraordinario, capaz de definir el resultado de un partido incluso en condiciones adversas.

En la actualidad, este deporte ha experimentado un proceso de revitalización impulsado por colectivos y organizaciones que buscan preservar la tradición. Equipos como Mayawayak han llevado esta disciplina a competencias internacionales, donde participan países como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Panamá, Estados Unidos y México. El capitán de este equipo, Ángel Jesús Be Chi, ha destacado la necesidad de que el juego reciba mayor apoyo institucional para consolidarse como una práctica reconocida y promovida a nivel nacional.

El resurgimiento del juego también ha traído consigo cambios importantes, como la inclusión de mujeres en las competencias, lo que refleja una evolución en la manera de entender esta tradición sin perder su esencia. Para quienes lo practican, más allá del aspecto deportivo, el balón tiene un carácter sagrado que debe respetarse, lo que marca una diferencia fundamental con disciplinas contemporáneas.

Especialistas como el arqueólogo Abimael Josué Cú, señaló que aunque no existe una relación directa entre el juego de pelota maya y el fútbol, sí es posible identificar paralelismos en su dimensión social y simbólica.

Ambos deportes, en sus respectivos contextos, han servido como escenarios para representar eventos importantes, fortalecer identidades colectivas y generar sentido de pertenencia.

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