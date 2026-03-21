Vinculan a proceso al exboxeador Erick “N”, alias “El Terrible”, por abuso sexual

GENERANDO AUDIO...

Erik “N” fue campeón de box en México. Foto: Cuartoscuro

El excampeón mundial de boxeo Erik “N”, conocido como “El Terrible”, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual agravado este jueves.

La leyenda del box fue señalado de abusar de una joven cuando trabajó como secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tijuana, en Baja California.

La demanda fue interpuesta por una exempleada del Ayuntamiento, quien aseguró que los hechos ocurrieron en julio del 2025, cuando acudió a la oficina de Erik por motivos de trabajo.

¿Cuáles fueron las medidas en el caso de Erik “N”?

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó una orden de restricción contra el acusado, por lo que deberá mantenerse alejado de la víctima y sin contacto alguno para garantizar su seguridad.

El hecho de que no hubiera medios presentes se debió a una solicitud de la defensa de Erik “N”, la cual también fue aprobada por las autoridades.

El juez otorgó un plazo de cuatro meses para realizar las investigaciones complementarias, que permitirán dar seguimiento al caso.

El imputado es acusado de abuso sexual agravado, al tratarse de hechos ocurridos cuando se desempeñaba como funcionario.

El cargo fue dejado por Erik “N” apenas tres días después de que se presentara la denuncia legal por parte de la víctima.

Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales por parte del exboxeador acusado de abuso sexual.