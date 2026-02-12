Descalifican de Milano Cortina 2026 a atleta ucraniano que quería usar casco en honor a víctimas de la guerra

GENERANDO AUDIO...

Vladylsav Heraskevych buscaba honrar a víctimas de la guerra | Foto: Reuters

Vladyslav Heraskevych, competidor ucraniano de skeleton, no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 tras “negarse a cumplir las directrices (…) sobre la expresión de los deportistas”, según confirmó este jueves el Comité Olímpico Internacional (COI) a través de un comunicado.

El atleta representante de Ucrania quería utilizar un casco especial en homenaje a los deportistas fallecidos por la guerra con Rusia, el cual iba a formar parte de su indumentaria en esta justa olímpica; sin embargo, no se le permitió y fue descalificado.

¿Qué pasó entre el COI y el ucraniano Vladyslav Heraskevych?

Heraskevych manifestó su intención de portar un casco con las imágenes de más de una decena de deportistas ucranianos, incluyendo medallistas en Juegos Olímpicos de la Juventud, que fallecieron durante los ataques rusos a su país.

Foto: Reuters

Sin embargo, el COI le avisó en días recientes que está prohibido mostrar símbolos políticos, según sus estatutos.

Kristy Coventry, presidenta del Comité, se reunió una hora antes del inicio del skeleton con el deportista; sin embargo, éste mantuvo su postura y fue sancionado, según el comunicado del organismo.

Anuncian descalificación del atleta ucraniano

Producto de la disputa entre el atleta ucraniano y el COI, la cual no tuvo una resolución favorable para ambas partes, se decidió descalificarlo, según se anunció este jueves.

“Tras una última oportunidad, el piloto de skeleton ucraniano Vladylsav Heraskevych no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La decisión se tomó tras su negativa a cumplir las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas y el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas”. Comité Olímpico Internacional (COI)

El organismo procedió “con pesar” a retirarle su acreditación al ucraniano y lamentó que “a pesar de los múltiples intercambios y reuniones presenciales”, el piloto de skeleton no considerara ningún tipo de compromiso al respecto.

El COI manifestó haber tenido un gran interés en que Vladyslav Heraskevych compitiera en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, por lo que aseguraron ofrecerle una manera más respetuosa de recordar a sus compañeros deportista que cayeron por la invasión rusa de Ucrania.

“La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo“, insistió el comité.

¿Qué alternativa se le ofreció a Heraskevych?

El pasado 10 de febrero la IBSF le informó a Heraskevych que su casco no cumplía con las normas, por lo que le ofreció portar “un brazalete negro o una cinta negra como alternativa”, según la agencia Europa Press.

Más tarde, ese mismo día, el deportista avisó en una rueda de prensa que usaría su casco de cualquier manera.

Por esta razón, el COI reiteró al ucraniano la decisión. Por su parte, Vladyslav Heraskevych confirmó su intención, propiciando una última reunión en la que el atleta no cambió de parecer.

A través de su comunicado de este jueves, el comité recordó que el deportista pudo exhibir su casco durante los entrenamientos y se le ofreció la opción de exhibirlo después de la competencia al pasar por la zona mixta.

Asimismo, el organismo liderado por Kristy Coventry reiteró la intención del COI por apoyar a los atletas en duelo; sin embargo, remató señalando que el duelo no se expresa ni se percibe igual en todo el planeta.

“El duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo. Para apoyar a los atletas en su duelo, el COI ha establecido centros multirreligiosos en las Villas Olímpicas y un lugar de duelo, para que pueda expresarse con dignidad y respeto. También existe la posibilidad de llevar un brazalete negro durante la competición en determinadas circunstancias”. Comité Olímpico Internacional (COI)

El COI incidió en que las directrices sobre la forma de expresión de los deportistas fueron el resultado “de una consulta global realizada en 2021 con 3.500 deportistas de todo el mundo” y que “cuentan con el pleno apoyo” de su Comisión de Deportistas y de las Comisiones de Depotistas de las Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales.

Vladyslav Heraskevych apelará la decisión; ucranianos lo respaldan

El ucraniano Vladyslav Heraskevych dijo este jueves a CNN Sports que planea apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Asimismo, se sinceró con la agencia Reuters sobre su sentir por la decisión del Comité Olímpico Internacional:

“Para ser honesto, no entiendo por qué me suspendieron, y todavía intento entenderlo. Es terrible. Imagínate, soy un atleta profesional y dedico horas a entrenar todos los días durante cuatro años”. Vladyslav Heraskevych

Cabe destacar que, unas horas antes de que se diera a conocer la decisión del COI, el atleta compartió una foto usando su casco, acompañada con el mensaje: “Este es el precio de nuestra dignidad“.

El entrenador de skeleton de Letonia, Ivo Steinbergs, dijo a Reuters que su federación envió una protesta a la IBSF solicitando la reincorporación de Heraskevych.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mostró su apoyo al atleta de su país, reprochando la decisión del Comité Olímpico Internacional.

“El deporte no debería ser sinónimo de amnesia, y el movimiento olímpico debería ayudar a detener guerras, no hacerle el juego a los agresores. Lamentablemente, la decisión del COI de descalificar a Vladyslav Heraskevych indica lo contrario. Esto, desde luego, no se refiere a los principios del olimpismo, que se basan en la equidad y el apoyo a la paz” Volodímir Zelenski

Natalia Huba, exremera ucraniana, dijo a Reuters: “Creo que es un héroe. En el fondo, en el alma del atleta, quizás esto sea una tragedia. Porque, en primer lugar, no se le permitió hablar ni estar en la línea de salida”.

Usuarios de redes sociales también respaldan al ucraniano

A través de redes sociales, múltiples usuarios de redes sociales reprocharon la decisión de descalificar al ucraniano Vladylsav Heraskevych:

“Recordar no es una violación”, escribió @DavidSteadson.

“La pregunta más profunda es si el deporte internacional puede permanecer neutral cuando el mundo que lo rodea está en conflicto, y esa lucha no desaparece”, cuestionó @sunilsanjan.

“Supongo que esto significaba cosas diferentes hace apenas unos días: ‘Deja que tu llama encienda la esperanza, deja que encienda la alegría e ilumine el camino para todos nosotros’, precisó @jacksonian.

“Entonces, matar a ucranianos está bien, siempre y cuando se haga en silencio y nadie los haga sentir culpables por ello”, reprochó @6ytheway.

“En ninguna parte de esta declaración se mencionan reglas específicas que violó. Porque no violó ninguna”, escribió @nastasiaKlimash.

Kristy Coventry habló con los periodistas después de la decisión y se mostró emotiva en sus comentarios.

“No estaba destinada a estar aquí, pero pensé que era muy importante venir y hablar con él cara a cara. Nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje; es un mensaje poderoso, un mensaje de recuerdo, de memoria”, dijo, según Reuters.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.