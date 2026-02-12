¡Inspirado en México 68! Así es el espectacular uniforme del equipo mexicano de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

GENERANDO AUDIO...

Atletas mexicanas lucieron este uniforme en Milano Cortina 2026 | Fotos: Reuters

Sarah Schleper y Regina Martínez hicieron su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con un uniforme especial en homenaje a los Juegos Olímpicos de México 1968, ya que sus conjuntos mostraron el diseño de la primera justa olímpica en la Ciudad de México.

Uno de los detalles que llamaron la atención este jueves 12 de febrero fue que las dos esquiadoras mexicanas lucieron un uniforme que no es el llamado “La piel de viento” que la delegación mexicana lució en la inauguración de la justa olímpica invernal.

Los uniformes de las esquiadoras mexicanas en Milano Cortina 2026

En la previa de su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, las redes sociales de Sarah Schleper se llenaron de publicaciones en las que adelantaba el conjunto que usaría para la justa invernal.

En los videos e imágenes se apreciaba a la siete veces deportista olímpica esquiando con su hijo Lasse Gaxiola, en donde ambos lucían un uniforme negro con las líneas características de México 68 y un jaguar en el torso, piernas y brazos.

En las imágenes también se veía una chamarra de invierno con el mismo diseño y el emblema del jaguar aún más visible en la parte delantera.

Este jueves 12 de febrero, Sarah Schleper se quito esa chamarra para mostrar el uniforme que fue ocultado ligeramente por el número “43” que la acreditaba como participante de la ginal del “Super G” femenino.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

A pesar de este detalle, las líneas verticales que identificaron al logo oficial de los Juegos Olímpicos de México 1968 se hicieron sentir durante la competencia en la que Schleper terminó en el lugar 26.

Unos minutos más tarde, Regina Martínez tuvo participación en la prueba de esquí de fondo y también lució este uniforme conmemorativo a 58 años de la justa olímpica mexicana.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

La revista especializada Sports Illustrated precisó que los uniformes serán especiales y exclusivos del equipo de esquí alpino de México.

“Un diseño que mezcla majestuosidad y poder está inspirado en México 68 como un guiño sutil que hace una referencia a la estética sin ser una copia. Como si el jaguar olímpico descendiera por la nieve“, señaló la publicación.

Cabe destacar que estos uniformes fueron diseñados por la marca Kappa, a diferencia de “La piel del viento”, que corrió a cargo de Charly.

Así es “La Piel del Viento”

Donovan Carrillo (patinaje artístico), Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo), además de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola (esquí alpino) lucieron la colección “La piel en el viento” en la inauguración de Milano Cortina 2026.

Donovan Carrillo con la bandera mexicana en Milano Cortina 2026 | Foto: Reuters

Los diseños de los uniformes nacionales fueron diseñados para reflejar la herencia cultural con bordados de varias etnias del país, según Claro Sports.

“Utilizaron todos los colores y también diseños autóctonos, diseños indígenas; cómo se tapaban nuestros ancestros con sarapes, con jorongos con quesquemes y cómo no tenía que ser serio por ser frío”, dijo María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Foto: Reuters

La titular del COM destacó en su momento que estos uniformes lucen colores impresionantes, los cuales destacaron este viernes en el Estadio San Siro de Milán, Italia.

