¡Leyenda! Sarah Schleper hace historia en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026

Sarah Schleper cruza la meta en Milano Cortina 2026 | Foto: Reuters

Sarah Schleper, atleta mexicana de 46 años, logró cruzar la meta y terminó en el lugar 26 en la final de esquí alpino Súper G Femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, superando las condiciones adversas de un Tofane Alpine Skiing Center, en donde 17 de 43 competidoras no pudieron terminar el trazado.

La nacida en Colorado, Estados Unidos (EE.UU.), hizo historia al participar en su séptima justa olímpica invernal, y aunque fue la última en salir a la montaña, cerró la competencia con broche de oro al terminar el desafiante recorrido. La italiana Federica Brignone se colgó la medalla de oro.

Sarah Schleper cruza la meta en Milano Cortina 2026

La mexicana Sarah Schleper cerró la final olímpica de esquí alpino “Súper G” al salir en el lugar 43, con una pista deteriorada y luego de que casi dos decenas de competidoras no lograran cruzar la meta en Cortina D’Ampezzo, Italia.

Cerca de las 06:00 horas (tiempo del Centro de México), la esquiadora se colocó en la línea de salida, dio un grito enérgico y sorteó las banderas haciendo gala de su experiencia.

Imagen: Reuters

La página oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 mostraron el desempeño detallado de Sarah Schleper en la final de esquí alpino Súper G Femenino:

Intermedio 1: Tiempo de 23.66 segundos (Rango: 26 / Diferencia: +1.23)

Tiempo de segundos (Rango: 26 / Diferencia: +1.23) Intermedio 2: Tiempo de 42.79 segundos (Rango: 25 / Diferencia: +2.72)

Tiempo de segundos (Rango: 25 / Diferencia: +2.72) Intermedio 3: Tiempo de 1:09.70 minutos (Rango: 25 / Diferencia: +5.96)

Tiempo de minutos (Rango: 25 / Diferencia: +5.96) Velocidad 2: Registró 75.83 km/h (Rango: 24 / Diferencia: -10.91)

Registró (Rango: 24 / Diferencia: -10.91) Velocidad 3: Registró 96.89 km/h (Rango: 22 / Diferencia: -6.96)

Registró (Rango: 22 / Diferencia: -6.96) Meta (Final): Tiempo total de 1:31.37 minutos.

Tiempo total de minutos. Diferencia respecto a la líder: +7.96 segundos.

Imagen: Reuters

Finalmente, la mexicana tuvo solo un ligero cruce y logró atravesar cada una de las banderas para cerrar dignamente una accidentada final del Súper G femenino.

Sarah Schleper puso fin a su séptima aventura olímpica invernal en el lugar 26 con un tiempo de 01:31:27. De esta forma, la mexicana logró lo que muchas favoritas no pudieron: cruzar la meta.

Imagen: Reuters

Imagen: Reuters

Para completar su “ritual”, finalizó con el mismo grito que pegó en el cielo antes de salir, para dar fin a su séptimo ciclo olímpico.

Schleper cerró su participación en Milano Cortina tras haberse retirado en 2011 y volver a la montaña representando a México tras comenzar su carrera portando la bandera estadounidense.

En sus tercera justa olímpica como parte de la delegación mexicana, Sarah puede decir que superó uno de los escenarios más complicados de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Imagen: Reuters

Así se vivió la final olímpica de esquí alpino

La final olímpica de esquí alpino empezó a las 11:30 de Cortina D’Ampezzo, es decir, a las 04:30 horas de la Ciudad de México con la participación de Malorie Blanc, de Suiza.

Una temperatura de -5 grados centígrados y una clara amenaza de nevada, mezcladas con el cielo nublado italiano, recibieron a las esquiadoras olímpicas que se enfrentarían a la montaña del Tofane Alpine Skiing Center.

Por si fuera poco, la neblina también comenzó a ser un factor en la ecuación olímpica. ¿La primera “víctima”? La checa Ester Ledecka, quien sufrió una caída. ¿La segunda “víctima”? La local y número 1 del mundo, Sofia Goccia, quien no pudo terminar el trazado.

Después de nueve participantes, solo cuatro pudieron cruzar la meta. “Hoy la montaña está intratable“, decían los comentaristas de Claro Sports.

Unos minutos más tarde, la doble medallista estadounidense Breezy Johnson sufrió una caída en el primer tramo de la montaña tras ir directo a la bandera y chocar contra las redes de protección. Hasta ese momento, 14 de 22 atletas lograron cruzar la meta.

Con una hora de la final, 11 de 25 competidoras no lograron llegar a la meta, lo que provocaba los gritos de las atletas y las indicaciones de los equipos que, con la mente clara, pedían a las deportistas simplemente completar el trazado.

Conforme pasaron los minutos en Cortina D’ampezzo, las competidoras se encontraban con un terreno cada vez más desgastado e impredecible.

Lationamérica tuvo representación además de Sarah Schleper, incluyendo a la chilena Matilde Schwenke, quien se quedó muy cerca de poder completar el inhóspito trazo, y la argentina Nicole Begue, quien logró llegar al final.

Finalmente, el podio de la final del Súper G femenino lo completaron:

Federica Brignone (Italia) Romane Miradoli (Francia) Cornelia Huetter (Austria)

¿Quién es Sarah Schleper?

Sarah Schleper nació en Glenwood Springs, Colorado, una región de Estados Unidos con condiciones ideales para la práctica del esquí alpino. Desde los dos años recibió su primer par de esquís, marcando el inicio de una relación temprana con la nieve.

Aunque comenzó en la disciplina como un pasatiempo, su destino cambió al conocer al entrenador Erich Sailer y a su hija, quienes la impulsaron a tomarse el esquí de manera competitiva. En ese momento, Schleper encontró el camino que definiría su carrera deportiva.

Curiosamente, el esquí no fue su primera elección. Durante su infancia soñaba con convertirse en gimnasta, como confesó en entrevista con Olympics, pero al involucrarse de lleno en el esquí alpino, su objetivo se transformó, competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Su hijo también competirá en Milano Cortina 2026

México vivirá un hecho sin precedentes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, luego de la participación de Sarah Schleper, su hijo Lasse Gaxiola también competirá en la disciplina de esquí alpino.

Lasse, de 17 años, obtuvo la última plaza disponible para el país tras finalizar mejor ubicado en el ranking internacional, lo que le permitió integrarse oficialmente a la delegación tricolor.

Con ello, madre e hijo se convertirán en la primera dupla madre-hijo que representa a México en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

El joven esquiador debutará en una justa olímpica acompañado no sólo por su madre, sino también por su entrenadora, ya que Schleper ha estado al frente de su preparación deportiva. Desde el ciclo olímpico pasado, ambos trabajaron con el objetivo de clasificar juntos a una misma edición olímpica.

Como destaca el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano, Sarah Schleper es considerada la máxima representante de la especialidad en América Latina.

