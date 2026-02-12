¡Inspiradora! Regina Martínez completa la prueba de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

GENERANDO AUDIO...

Regina Martínez hizo su debut en unos Juegos Olímpicos de Invierno | Foto: Reuters

La doctora Regina Martínez, esquiadora de 33 años, debutó en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 12 de febrero dentro de Milano Cortina 2026. La mexicana se convirtió en la primera mexicana en competir oficialmente en la prueba de 10km del cross country.

La oriunda de la Ciudad de México fue una de las últimas en salir al Tesero Cross-Country Stadium de Trentino, Italia; al final de la competencia se abrazó con otras competidoras. La sueca Frida Karlsson terminó la prueba en el primer lugar, por delante de su compatriota Ebba Andersson.

Puedes seguir la transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a través de Claro Sports.

Así le fue a Regina Martínez en su debut de Milano Cortina 2026

Este jueves, Regina Martínez se convirtió en la primera mexicana en representar al país en esquí de fondo y logró cruzar la meta en Milano Cortina 2026.

La capitalina terminó el recorrido con un tiempo de 35:05.4, es decir, 11:16.2 por detrás de la ganadora de la tarde. Esto representa un resultado histórico para México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Foto: Reuters

Regina Martínez fue la última en cruzar la meta, por lo que recibió los aplausos del público presente, incluyendo los vitoreos de los mexicanos que se dieron cita.

Estos fueron los tiempos oficiales de la doctora mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026:

Registros por Tramo (Sección):

1.8 km: 5:51.6 (Posición: 109)

5:51.6 (Posición: 109) 3.7 km: 5:52.4 (Posición: 108)

5:52.4 (Posición: 108) 4.9 km: 5:50.0 (Posición: 109)

5:50.0 (Posición: 109) 7.4 km: 7:12.8 (Posición: 108)

7:12.8 (Posición: 108) 8.6 km: 4:44.6 (Posición: 105)

4:44.6 (Posición: 105) 9.0 km: 1:08.2 (Posición: 108)

1:08.2 (Posición: 108) Meta: 3:25.8 (Posición: 107)

Tiempos Acumulados y Diferencia:

1.8 km: 5:51.6 (+1:51.6 respecto al líder) – Posición: 109

5:51.6 (+1:51.6 respecto al líder) – Posición: 109 3.7 km: 11:44.0 (+3:48.3 respecto al líder) – Posición: 108

11:44.0 (+3:48.3 respecto al líder) – Posición: 108 4.9 km: 17:34.0 (+5:53.2 respecto al líder) – Posición: 108

17:34.0 (+5:53.2 respecto al líder) – Posición: 108 7.4 km: 24:46.8 (+8:18.1 respecto al líder) – Posición: 108

24:46.8 (+8:18.1 respecto al líder) – Posición: 108 8.6 km: 29:31.4 (+9:45.2 respecto al líder) – Posición: 108

29:31.4 (+9:45.2 respecto al líder) – Posición: 108 9.0 km: 30:39.6 (+10:09.9 respecto al líder) – Posición: 108

30:39.6 (+10:09.9 respecto al líder) – Posición: 108 Tiempo Final: 34:05.4 (+11:16.2 respecto al líder)

34:05.4 (+11:16.2 respecto al líder) Clasificación Final: 108

Foto: Reuters

Finalmente, Regina Martínez terminaría en el lugar 108; tres competidoras no lograron cruzar la línea de meta, ellas son Teodora Delipara (Bosnia y Herzegovina), Eduarda Ribera (Brasil) y Kristrun Gudnadottir (Islandia).

Un ejemplo de compañerismo y fraternidad

La imagen del día para Regina Martínez fue al final de la competencia, cuando la medallista de bronce Jessie Diggins de Estados Unidos y Samaneh Beyrami Baher de Irán celebran con Regina Martínez tras que esta última cruzara la meta.

Imagen: Reuters

La medallista de oro Frida Karlsson de Suecia también lució junto a la medallista de plata Ebba Andersson de Suecia felicitando a Regina Martínez de México.

Cabe destacar que, Bruna Moura de Brasil, una de las representantes de Latinoamérica, se unió a la muestra de fraternidad en Milano Cortina 2026.

Foto: Reuters

¿Quién es Regina Martínez?

Regina Martínez estudió medicina y se confiesa amante de la adrenalina, así como de las cosas muy intensas. Practicó futbol desde los ocho años hasta el segundo curso de la universidad, donde llegó a jugar en las fuerzas básicas femeniles de los Pumas de la UNAM.

Antes del esquí, también jugó futbol en la primera división de Costa Rica. Pero esa base atlética fue la clave para comenzar un nuevo deporte a una edad considerada tardía.

El sueño olímpico no nació en una pista de hielo ni en una montaña nevada, sino en un momento de profunda crisis personal que vivió.

Lejos de México, enfrentó su primer invierno real en Minnesota, Estados Unidos, donde encontró en el frío extremo el detonante que hoy la coloca a las puertas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

La mexicana comentó “Antes de eso no me había tocado un invierno tan fuerte ni había visto tanta nieve en mi vida”, en un podcast en español de Olympics.com.

Aislada por la nieve, el clima y la distancia, una pregunta comenzó a rondar su mente, “¿cuántos mexicanos habían llegado a unos Juegos Olímpicos de Invierno?” La respuesta la sorprendió aún más.

Del grupo que compitió en PyeongChang 2018, le llamó la atención el caso de Germán Madrazo, que había sido olímpico en esquí de fondo a los 43 años, apenas 12 meses después de haber practicado por primera vez este deporte.

Ese ejemplo encendió la chispa en Regina Martínez, quien en ese entonces tenía 27 años y decidió intentar lo que parecía imposible, convertirse en esquiadora de fondo de alto rendimiento y aspirar a unos Juegos Olímpicos, pese a no haber conocido la nieve de forma regular.

La mexicana contactó a Germán Madrazo y para su sorpresa, el exolímpico no solo le respondió, sino que viajó más de 2 mil kilómetros para entrenarla en Minnesota durante una semana a inicios de 2020. Ahí sentaron las bases técnicas que cambiarían su vida.

Un año después, Regina Martínez hizo historia al convertirse en la primera esquiadora de fondo mexicana en competir en un Campeonato Mundial de esquí nórdico.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.