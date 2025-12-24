GENERANDO AUDIO...

El hombre ya enfrenta el proceso en libertad. Foto: Cuartoscuro

Marco “N”, exárbitro mexicano de 52 años conocido públicamente como “Chiquimarco”, continuará su proceso legal por un caso de violencia familiar dentro de la cárcel, según informó el portal Claro Sports.

Una jueza de la Ciudad de México (CDMX) determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante el caso que enfrenta desde 2023.

Jueza ordena prisión preventiva contra “Chiquimarco”, exárbitro mexicano

Durante una audiencia realizada el martes 23 de diciembre en los juzgados de la colonia Doctores, CDMX, la autoridad judicial resolvió modificar las medidas cautelares que pesaban sobre Marco “N”.

Como parte de la determinación, el exsilbante deberá presentarse en el Reclusorio Norte en un plazo máximo de tres días, es decir, antes del viernes 26 de diciembre, para quedar a disposición del director del centro penitenciario, según la multiplataforma deportiva-

La decisión se tomó después de que el exárbitro no acudiera a una audiencia previa programada para el 18 de noviembre, lo que llevó a la jueza a revisar su situación jurídica.

Tanto la defensa de la presunta víctima como el Ministerio Público solicitaron endurecer las medidas, al considerar que existía riesgo de incumplimiento del proceso, precisó Claro Sports.

¿Qué se sabe del caso del exárbitro mexicano?

El procedimiento penal comenzó en 2023, cuando Alva Neri Hernández, expareja del excolegiado, presentó una denuncia por violencia intrafamiliar, que incluye señalamientos de presunta violencia física y psicoemocional.

Aunque inicialmente fue vinculado a proceso y pudo enfrentarlo en libertad, la reciente resolución cambió su estatus legal, de acuerdo con la propia plataforma de Claro Sports.

En julio de ese mismo año, Marco “N” promovió diversos amparos y aseguró públicamente que era víctima de una supuesta fabricación de delitos, acusando la existencia de un “cártel de abogados”, postura que difundió en redes sociales.

¿Quién es “Chiquimarco”, exarbitraje que enfrenta proceso por violencia familiar

Marco Antonio Rodríguez fue uno de los árbitros más reconocidos del país. En casi 20 años de carrera, dirigió más de 400 partidos oficiales, contó con gafete FIFA y representó a México en tres Copas del Mundo:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Foto: Cuartoscuro

Tras su retiro en 2014, se desempeñó como analista arbitral y comentarista en TUDN. Entre sus partidos más recordados están el Brasil 1-7 Alemania y el polémico Uruguay vs. Italia, donde ocurrió la mordida de Luis Suárez a Chiellini, acción que no fue sancionada.

