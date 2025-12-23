NFL suspende dos partidos a DK Metcalf, jugador de Steelers, por agredir a fan

GENERANDO AUDIO...

El incidente fue captado en video en el Ford Field. Foto: AFP

La NFL suspendió a DK Metcalf, receptor abierto de los Pittsburgh Steelers, por dos partidos sin goce de sueldo, tras el altercado que protagonizó con un aficionado durante el partido ante los Detroit Lions, disputado el domingo en el Ford Field.

La sanción llegó un día después de que el jugador fuera captado por las cámaras de televisión agrediendo a un fan en las gradas, en un hecho que generó versiones encontradas sobre los motivos de la agresión.

La explicación de la NFL por la sanción

En un comunicado, la liga señaló que Metcalf incurrió en “conducta perjudicial para la NFL”, al iniciar una confrontación física con un aficionado, lo que viola la política que prohíbe a los jugadores ingresar a las gradas o confrontar a fans durante los partidos.

La NFL precisó que cualquier contacto físico innecesario con un espectador, que represente conducta antideportiva o riesgo de lesiones, es motivo de sanción disciplinaria.

El incidente en el Steelers vs. Lions

El altercado ocurrió durante el juego en el que Pittsburgh venció 29-24 a Detroit. Videos difundidos en redes sociales muestran a Metcalf acercándose a un aficionado, jalándolo del cuello de la camiseta y lanzando un golpe en medio del encuentro.

En ese momento, ni la NFL ni los Steelers habían emitido una postura oficial sobre lo sucedido.

¿Por qué DK Metcalf golpeó al aficionado?

De acuerdo con el exjugador Chad “Ochocinco” Johnson, quien habló del tema en el podcast Nightcap, Metcalf habría reaccionado tras recibir supuestos insultos racistas por parte del fan.

Johnson aseguró que el receptor fue provocado con insultos raciales y agresiones verbales hacia su madre, lo que detonó la reacción del jugador, aunque reconoció que no se puede justificar el contacto físico con un aficionado.

El fan da su versión

Ryan Kennedy, el aficionado involucrado en el altercado, declaró al Detroit Free Press que nunca lanzó insultos racistas y que únicamente llamó al jugador por su nombre oficial, DeKaylin Zecharius Metcalf, lo cual habría molestado al receptor.

“No le gusta su nombre oficial. Lo llamé así y luego me agarró y me arrancó la camisa”, señaló Kennedy, quien no fue retirado del estadio tras el incidente.

El diario local también precisó que el fan portaba una playera negra, una peluca azul en alusión a los Lions y sostenía una “Terrible Towel” de los Steelers.

Metcalf apela la suspensión y el impacto económico

DK Metcalf apeló la suspensión impuesta por la NFL. De mantenerse el castigo, el receptor perdería 555 mil 556 dólares correspondientes a los dos partidos sin paga.

Además, la sanción podría anular hasta 45 millones de dólares en dinero garantizado a futuro, de acuerdo con los términos de su contrato vigente, lo que representaría un fuerte golpe económico para el jugador, informó ESPN.

Mike Tomlin fija postura

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, confirmó que habló con Metcalf sobre lo ocurrido, aunque evitó profundizar mientras se resuelve la apelación.

Esta es la primera temporada de DK Metcalf con los Steelers, tras llegar procedente de los Seattle Seahawks a cambio de una selección de segunda ronda del Draft 2025 y firmar una extensión de cinco años por 150 millones de dólares.

Con la suspensión, Pittsburgh no contaría con su principal receptor para los últimos dos juegos de la temporada regular, en los que el equipo busca asegurar el título de la División Norte de la Conferencia Americana de la NFL.

