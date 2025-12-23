GENERANDO AUDIO...

Se desconoce el motivo de muerte de Sivert Bakken. Foto: Kevin Voigt |Getty Images

El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken, de 27 años, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Lavazè, Italia, informó este martes la Federación Noruega de Biatlón. La causa de su fallecimiento aún no ha sido determinada.

La federación precisó que la muerte del deportista fue confirmada por las autoridades italianas, con quienes se mantiene colaboración para esclarecer lo ocurrido.

Federación Noruega confirma la muerte de Sivert Guttorm Bakken

A través de un comunicado, la Federación Noruega de Biatlón expresó sus condolencias y señaló que se encuentra trabajando de manera conjunta con las autoridades locales.

“Ante todo, pensamos ahora en la familia de Sivert y en todos sus seres queridos, tanto en Noruega como en el extranjero. Estamos cooperando con las autoridades italianas”, declaró Emilie Nordskar, secretaria general interina del organismo.

El fallecimiento ocurrió mientras el atleta se encontraba en Italia, donde participaba recientemente en actividades relacionadas con la Copa del Mundo de Biatlón.

Trayectoria deportiva de Sivert Guttorm Bakken

Sivert Guttorm Bakken era considerado uno de los biatletas noruegos más destacados de su generación. Su mayor logro internacional llegó en 2022, cuando ganó su primera carrera de la Copa del Mundo de Biatlón en Oslo-Holmenkollen, en la prueba de 15 kilómetros mass start.

Durante la temporada 2021-2022, Bakken tuvo una participación sobresaliente que lo posicionó como una de las promesas del biatlón internacional.

Problemas de salud marcaron su carrera

Tras ese periodo exitoso, la carrera del deportista se vio interrumpida por problemas cardíacos, situación que lo obligó a mantenerse alejado de la competencia durante un prolongado parón.

Luego de superar esa etapa, Bakken había logrado regresar al alto rendimiento y en las últimas semanas participaba nuevamente en pruebas de la Copa del Mundo, antes de que se reportara su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su muerte, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

