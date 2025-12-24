Muere Masashi “Jumbo” Ozaki, legendario golfista japonés, a los 78 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue Masashi “Jumbo” Ozaki, leyenda del golf japonés? | Foto: AFP

Masashi “Jumbo” Ozaki, legendario golfista japonés e integrante del Salón de la Fama de su deporte, falleció a la edad de 78 años por un cáncer de colon este martes 23 de diciembre, según confirmó la Japan Golf Tour Organization (JGTO) tras el anuncio de su hijo.

“Nos entristece anunciar que Masashi “Jumbo” Ozaki falleció a causa de un cáncer de colon sigmoide a las 15:21 del 23 de diciembre. Fue, y sigue siendo, una figura única e indispensable en el golf masculino. Que descanse en paz”. JGTO

A través del sitio web oficial de la JGTO, se dio a conocer que Tomoharu, el hijo mayor de “Jumbo“, fue el encargado de anunciar oficialmente la noticia este miércoles 24 de diciembre.

“Desde su diagnóstico hace aproximadamente un año, pudo continuar su tratamiento en casa gracias a su fuerte voluntad”, confirmó la organización japonesa.

Además, se anunció que el funeral se llevará a cabo únicamente ante los familiares más cercanos, de acuerdo con los deseos de Masashi Ozaki.

¿Quién fue Masashi “Jumbo” Ozaki?

Masashi “Jumbo” Ozaki es recordado por ganar 94 veces el Tour de Japón y encabezar la clasificación de mérito del país en 12 ocasiones diferentes, además de estar en el Top 10 del ranking de golf por casi 200 semanas, de acuerdo con la cadena británica BBC.

Por esta razón, el golfista japonés fue incluido en el Salón de la Fama Mundial del Golf en 2011.

“Si bien el golf ha sido popular en Japón desde hace mucho tiempo, fue Ozaki quien le dio una nueva vitalidad y su surgimiento generó un crecimiento sin precedentes en el país”, decía su perfil en el sitio web del Salón de la Fama.

Foto: JIJI Press | AFP

Cabe destacar que “Jumbo” fue jugador profesional de béisbol antes de pasarse al golf y ganar su primer torneo en 1973 a los 26 años; su último triunfo fue a los 55 años, según la BBC.

Una de las características de Masashi Ozaki es que solía llevar consigo a un chef de sushi cuando jugaba fuera de Japón para que él y su equipo se sintieran más a gusto fuera de su país.

BBC repasa que el nipón también se aventuró en el mundo del canto y tuvo tres sencillos en las listas japonesas a finales de la década de 1980.

“Jumbo” Ozaki formaba parte además de una saga de golfistas: sus hermanos pequeños Naomichi y Tateo, apodados Joe y Jet, figuran también entre los veinte mejores de la historia de Japón, de acuerdo con la agencia francesa AFP.

