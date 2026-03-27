Dinamarca se impone a Macedonia y se acerca como rival de México en el Mundial

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Dinamarca se acerca al Mundial | Reuters

Dinamarca dio un golpe de autoridad en el Parken y quedó a un paso del Mundial tras golear 4-0 a Macedonia del Norte en el repechaje europeo ruta D. El conjunto danés resolvió el partido con una segunda mitad contundente que dejó sin respuesta a su rival y encendió la ilusión de clasificación. Sin embargo, ahora deberá enfrentar el último duelo de repechaje, donde medirá fuerzas con Chequia, que eliminó a Irlanda en una intensa tanda de penales que finalizó 4-3, por lo que ahora daneses y checos tienen el objetivo de pelear por ser el último rival de la selección mexicana en la fase de grupos.

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