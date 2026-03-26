Agenda deportiva del fin de semana: reinauguración del Estadio Azteca, Donovan Carrillo y más del 26 al 29 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Revisa la agenda deportiva del fin de semana | Imagen: Claro Sports

El último fin de semana de marzo no tendrá actividad de la Liga MX ni de las cinco grandes ligas de Europa; sin embargo, llega con la gran reinauguración del Estadio Azteca, ahora conocido como el Estadio Banorte, y el inicio de los repechajes intercontinental y de la UEFA para definir a los últimos calificados al Mundial 2026.

Además, dos figuras del deporte mexicano entran en escena. El piloto Sergio “Checo” Pérez correrá el Gran Premio de Japón 2026, mientras que el patinador Donovan Carrillo competirá en la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026.

Agenda deportiva del fin de semana (26 al 29 de marzo)

A pesar de que la actividad en el futbol mundial se detiene por la Fecha FIFA, la agenda deportiva del fin de semana no se detiene, pues además de una jornada futbolera sumamente nutrida, otros deportes dan la cara para los aficionados.

Desde las primeras horas de este jueves, Donovan Carrillo debutó en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 y calificó a la final de la competencia, en donde buscará una medalla histórica frente a la élite de su deporte.

Por otro lado, Claro Sports transmitió en vivo la Volta a Catalunya 2026, en donde algunos de los mejores ciclistas del mundo compitieron en la etapa 4 dentro de Cataluña, España.

Jueves 26 de marzo

La agenda deportiva del fin de semana comienza el jueves 26 de marzo con la primera jornada del repechaje intercontinental, así como con la repesca de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026.

11:00 | Fútbol | Repechaje | Turquía vs Rumania | Sky Sports

11:15 | Béisbol | MLB | New York Mets vs Pittsburgh Pirates | temporada regular | MLB TV

11:15 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Programa libre por parejas | Competencia | YouTube de Skating ISU

13:45 | Fútbol | Repechaje | Gales vs Bosnia y Herzegovina | Sky Sports

13:45 | Fútbol | Repechaje | Ucrania vs Suecia | Sky Sports

13:45 | Fútbol | Repechaje | Chequia vs República de Irlanda | Sky Sports

13:45 | Fútbol | Repechaje | Dinamarca vs Macedonia del Norte | Sky Sports

13:45 | Fútbol | Repechaje | Italia vs Irlanda del Norte | Sky Sports

13:45 | Fútbol | Repechaje | Polonia vs Albania | Sky Sports

13:45 | Fútbol | Repechaje | Eslovaquia vs Kosovo | Sky Sports

14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Brasil vs Francia | Amistoso | ESPN y Disney+ Premium

14:15 | Béisbol | MLB | Philadelphia Phillies vs Texas Rangers | temporada regular | ESPN, Disney+

16:00 | Fútbol | Repechaje | Bolivia vs Surinam | Claro Sports

15:10 | Béisbol | MLB | Cincinnati Reds vs Boston Red Sox | temporada regular | MLB TV

17:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Croacia vs Colombia | Amistoso

18:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Día 2 | Claro Sports

18:30 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks | temporada regular | ESPN, Disney+

19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Venados vs Atlante | Jornada 12

19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling | Impact | Claro Sports

19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Pachuca vs Rayadas | Jornada 14 | FOX Sports, FOX One

20:10 | Béisbol | MLB | Seattle Mariners vs Cleveland Guardians | temporada regular | MLB TV

20:30 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 1 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

21:00 | Fútbol | Repechaje | Nueva Caledonia vs Jamaica | Claro Sports

Viernes 27 de marzo

Aunque el viernes 27 de marzo no habrá partidos de repechaje; sin embargo, los aficionados del balompié podrán ver múltiples partidos amistosos de selecciones calificadas a la Copa del Mundo.

00:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 2 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

04:30 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Danza sobre hielo | Competencia | YouTube de Skating ISU

07:20 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 5 | carrera por etapas | Claro Sports

11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Sudáfrica vs Panamá | Amistoso

11:00 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Programa libre femenil | Competencia | YouTube de Skating ISU

11:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Arabia Saudita vs Egipto | Amistoso

13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Suiza vs Alemania | Amistoso

13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Países Bajos vs Noruega | Amistoso

13:45 | Fútbol | Fecha FIFA | Inglaterra vs Uruguay | Amistoso

14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | España vs Serbia | Amistoso

14:15 | Fútbol | Fecha FIFA | Marruecos vs Ecuador | Amistoso | Claro Sports

17:10 | Fútbol | Fecha FIFA | Argentina vs Mauritania | Amistoso

17:15 | Béisbol | MLB | Atlanta Braves vs Kansas City Royals | temporada regular | MLB TV

17:30 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Atlanta Hawks | temporada regular | NBA TV

18:00 | Lucha libre | TNA Wrestling | Sacrifice | evento especial | Claro Sports

18:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Semifinal 1 | Claro Sports

20:00 | Básquetbol | NBA | Golden State Warriors vs Washington Wizards | temporada regular | NBA TV

20:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Dallas Mavericks | temporada regular | NBA TV

20:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Semifinal 2 | Claro Sports

20:30 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Prácticas Libres 3 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

20:30 | Básquetbol | NBA | Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets | temporada regular | NBA TV

Sábado 28 de marzo

La agenda deportiva del fin de semana continúa el sábado 28 de marzo muy temprano con la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026, en donde Donovan Carrillo buscará subirse al podio por primera vez en su carrera.

Por la tarde, México se enfrentará a Portugal en el partido amistoso por la reinauguración del ahora llamado Estadio Banorte, aunque sin la presencia de Cristiano Ronaldo y otras figuras como Edson Álvarez.

00:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Clasificación | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

05:30 | Patinaje artístico | Programa libre varonil | Donovan Carrillo | YouTube de Skating ISU

07:55 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 6 | carrera por etapas | Claro Sports

10:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Senegal vs Perú | Amistoso

11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Escocia vs Japón | Amistoso

11:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Canadá vs Islandia | Amistoso

11:30 | Patinaje artístico | Mundial de patinaje | Danza sobre hielo programa libre | Competencia | YouTube de Skating ISU

13:00 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs San Antonio Spurs | temporada regular | Prime Video

13:30 | Fútbol | Fecha FIFA | Estados Unidos vs Bélgica | Amistoso | ESPN

15:00 | Artes Marciales Mixtas | UFC Fight Night | Adesanya vs Pyfer (estelar) | Alexa Grasso | Paramount+

17:00 | Tenis | ATP Challenger Morelia Open | Final | Claro Sports

18:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Jugando Claro Previo México vs Portugal | Previo | Claro Sports

19:00 | Fútbol | Fecha FIFA | México vs Portugal | Amistoso | Canal 5, TUDN, Azteca 7

19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Tijuana vs Chivas | Jornada 14 | FOX Sports, FOX One

21:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Jugando Claro Post México vs Portugal | Post | Claro Sports

23:00 | Fórmula 1 | Gran Premio de Japón | Carrera | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Domingo 29 de marzo

Cabe destacar que la carrera del GP de Japón 2026 no será en domingo, como ocurre tradicionalmente, sino que tendrá lugar en la noche del sábado, por lo que los aficionados sabrán el resultado de Checo Pérez para el amanecer del domingo.

Esto no significa que la jornada dominical no tenga actividad, pues habrá Nascar y Trucks en México, así como actividad de la NBA y un partido amistoso para cerrar la agenda deportiva del fin de semana.

04:20 | Ciclismo | Volta a Catalunya 2026 | Etapa 7 | carrera por etapas | Claro Sports

11:20 | Automovilismo | Trucks México Series | Trucks México Series | Carrera | Claro Sports

13:30 | Automovilismo | Nascar México Series | Tuxtla Gutiérrez | Carrera | Claro Sports

14:00 | Fútbol | Fecha FIFA | Colombia vs Francia | Amistoso | Claro Sports

16:00 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs Boston Celtics | temporada regular | NBA TV

20:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs Golden State Warriors | temporada regular | NBA TV

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.