¡Oficial! España jugará en Puebla ante Perú como preparación para el Mundial 2026

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España vs. Perú en Puebla como preparación para el Mundial 2026. Foto: AFP

La selección de España ya tiene definido su último ensayo antes de la Copa del Mundo, enfrentará a Perú el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo amistoso que servirá como prueba final rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio se dio a conocer a través de los canales oficiales de La Roja, que destacó la importancia de este compromiso en territorio mexicano.

Con figuras como Lamine Yamal, el conjunto europeo llegará como actual campeón de Europa y con la misión de afinar detalles antes de instalarse en su base en Estados Unidos, donde encarará la fase de grupos del torneo.

Este enfrentamiento será el cuarto en la historia entre España y Perú, todos en partidos amistosos, con saldo favorable para los europeos que han ganado los tres anteriores. El más reciente se disputó en 2008, año en el que España inició una era dorada que culminó con el título continental.

Tras su paso por Puebla, España continuará su concentración en Norteamérica para encarar su debut mundialista. El equipo europeo se medirá a Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta, posteriormente enfrentará a Arabia Saudita el 21 del mismo mes y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Uruguay en Guadalajara.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para España vs Perú?

Por ahora, no hay una fecha oficial confirmada para la venta de boletos del partido entre España y Perú en Puebla. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas los organizadores anuncien los detalles a través de canales oficiales.

Debido a la alta demanda que generará la presencia de una de las selecciones más importantes del mundo, se prevé que las entradas se liberen en distintas fases, incluyendo preventas y venta general.

El duelo también tiene un valor especial, ya que marcará el regreso de España a Puebla después de casi cuatro décadas. La última vez que jugó en el Copa Mundial de la FIFA 1986, el conjunto europeo disputó un partido en este mismo estadio, que ahora volverá a ser escenario de un evento internacional de primer nivel.

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