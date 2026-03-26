Claudia Sheinbaum recibirá a Gianni Infantino en Palacio Nacional previo al Mundial 2026

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Gianni Infantino vendrá a México con Claudia Sheinbaum | Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina del 26 de marzo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitará la Ciudad de México el próximo lunes 30 de marzo para avanzar en los preparativos rumbo a la Copa del Mundo que tendrá lugar en tierras mexicanas, así como en Estados Unidos (EE.UU) y Canadá.

A pesar de que ambas figuras ya se reunieron en agosto de 2025, volverán a encontrarse en Palacio Nacional, donde ambos líderes discutirán los detalles pendientes que marcarán la organización del torneo internacional que se ha visto empañado por conflictos internacionales y actos de violencia en México.

Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino se reunirán previo al Mundial 2026

Durante la Conferencia Matutina de este jueves, la mandataria capitalina confirmó que Infantino será recibido para abordar cuestiones operativas y logísticas del evento.

“El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir aquí, a Palacio Nacional. Para algunos detalles todavía de organización, para recibirlo y platicar con él”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta destacó la relevancia del Repechaje Intercontinental, que comienza hoy en las ciudades de Guadalajara y Monterrey para definir dos invitados más a la justa mundialista.

¿El presidente de la FIFA viene solo a ver a Sheinbaum?

Un día antes del anuncio de Claudia Sheinbaum, medios internacionales como ESPN confirmaron que Gianni Infantino estará durante la inauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) este sábado 28 de marzo.

El presidente de la FIFA tendría la intención de observar el ensayo previo a la inauguración de la Copa del mundo; sin embargo, también visitará las otras dos sedes mundialistas para los juegos de repechaje.

En este sentido, Infantino estará en México para los juegos de repechaje, que se disputarán en Monterrey, Nuevo León, y en Guadalajara, Jalisco.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el presidente de la FIFA estará presente en los juegos del 26 de marzo o en los duelos que se disputarán el 31 del mismo mes.

Así se jugará el repechaje en México

Los cruces ya están definidos y reúnen a selecciones de cinco confederaciones:

Semifinales (26 de marzo)

Fecha y hora del Bolivia vs Surinam ¿Cuándo? Jueves 26 de marzo 2026

Jueves 26 de marzo 2026 ¿A qué hora? 17:00 horas

17:00 horas ¿En dónde? Estadio BBVA, Monterrey

Estadio BBVA, Monterrey ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

Fecha y hora del Nueva Caledonia vs Jamaica ¿Cuándo? Jueves 26 de marzo 2026

Jueves 26 de marzo 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas

21:00 horas ¿En dónde? Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

Finales (31 de marzo)

Fecha y hora del Irak vs ganador de Bolivia vs Surinam ¿Cuándo? Martes 31 de marzo 2026

Martes 31 de marzo 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas

21:00 horas ¿En dónde? Estadio BBVA, Monterrey

Estadio BBVA, Monterrey ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

Fecha y hora del República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia vs Jamaica ¿Cuándo? Martes 31 de marzo 2026

Martes 31 de marzo 2026 ¿A qué hora? 15:00 horas

15:00 horas ¿En dónde? Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara ¿Dónde verlo? TUDN y ViX ¿Cuándo será la reinauguración del Estadio Azteca? La Selección Mexicana protagonizará uno de los partidos más esperados del año cuando enfrente a la Selección de fútbol de Portugal en el duelo que marcará la reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte), tras su remodelación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Más allá de lo deportivo, el encuentro tiene un valor simbólico enorme, ya que representa el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la escena internacional en la antesala del Mundial. Fecha y hora del México vs. Portugal ¿Cuándo? Sábado 28 de marzo de 2026

Sábado 28 de marzo de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Azteca, Ciudad de México ¿Dónde verlo? Canal 5, TV Azteca, TUDN, ViX México y Portugal se enfrentarán en un partido histórico por la reinauguración del Estadio Azteca, aunque sin la presencia de Cristiano Ronaldo, cuya ausencia responde a una lesión leve y a una decisión preventiva rumbo al Mundial 2026.

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