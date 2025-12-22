GENERANDO AUDIO...

¿Por qué DK Metcalf agredió a fan durante el Steelers – Lions? | Foto: AFP

DK Metcalf, receptor abierto de los Steelers de Pittsburgh, fue captado por las cámaras de televisión golpeando a un aficionado en medio del juego dominical en el que visitaron a los Detroit Lions. A través del podcast “Nightcap“, un exjugador de la NFL aseguró que el atleta reaccionó tras supuestos insultos racistas.

Hasta el momento, ni la liga ni la franquicia más ganadora en la historia de los Super Bowls no ha emitido declaraciones oficiales al respecto de lo sucedido; sin embargo, el aficionado agredido aseguró que la agresión sucedió debido a que lo llamó por su nombre real.

Los videos que circulan por redes sociales muestran al receptor, usando el uniforme de los “acereros”, acercándose al seguidor y jalándolo antes de soltarle un golpe durante el más reciente juego en el Ford Field que terminó 24-29 a favor del equipo de Pittsburgh.

¿Por qué DK Metcalf agredió a un aficionado?

Hasta el momento, DK Metcalf no ha ofrecido declaraciones sobre lo ocurrido este domingo en Detroit; sin embargo, la agresión habría sido una respuesta a insultos raciales, según dijo el exjugador Chad “Ochocinco” Johnson en el podcast “Nightcap”.

“Hablé con él, obviamente no voy a condonar tocar o golpear a un fan, pero le lanzó insultos raciales, le dijo la ‘palabra con n’ y llamó a su mamá ‘zorra’. Creo que en ese intercambio de palabras, con el fan diciendo eso, fue lo que detonó las acciones. Le lanzó un golpe, no sé si lo conectó, pero sí le dijo la ‘palabra con n’ y ‘zorra’ a su madre”. Chad “Ochocinco” Johnson

El exjugador de los Bengals de Cininnati opinó que el receptor tendría que ser sometido a una medida disciplinaria y reconoció que tendría que aprender a controlarse en situaciones de este tipo. “Aunque lo entiendo“, remató.

El fan de Detroit brinda su propia versión de los hechos

Ryan Kennedy, aficionado que protagonizó el altercado con DK Metcalf, dijo al diario Detroit Free Press (DFP) que se dirigió al receptor por su nombre oficial, DeKaylin Zecharius Metcalf, lo cual no le habría gustado al atleta.

“No le gusta su nombre oficial. Lo llamé así y luego me agarró y me arrancó la camisa. Estoy un poco en shock. Como si todos me estuvieran hablando. Estoy un poco nervioso, pero solo quiero que ganen los Lions”, señaló al medio local.

El DFP también precisó que Kennedy, quien se identificó a sí mismo como ‘El mayor fanático de los Detroit Lions que fue atacado por DeKaylin Zecharius Metcalf’, no fue retirado del estadio durante el partido.

En los videos que circulan por redes sociales, se aprecia que el aficionado portaba una playera negra, una peluca azul en alusión a los colores de los Lions de Detroit, pero con una “Terrible Towel” en la mano.

Steelers y la NFL no se han pronunciado

A poco menos de 24 horas del juego entre Steelers y Lions, la NFL no ha emitido un comunicado oficial sobre la agresiónde DK Metcalf a un aficionado en el Ford Field.

Tampoco se ha dado a conocer si el jugador será suspendido o sancionado por lo sucedido o si la franquicia de la NFL recibirá un castigo económico.

Cabe destacar que Steelers tampoco se ha pronunciado por el comportamiento del jugador, aunque el coach de Pittsburgh, Mike Tomlin, dijo en conferencia de prensa: “Escuché algo, pero no lo he visto. No he tenido la oportunidad de hablar con DK, así que no tengo comentarios”.

El primer incidente de DK Metcalf con Steelers

Esta es la primera temporada de DK Metcalf portando la casaca negra y amarilla, tras llegar procedente de los Seattle Seahawks a cambio de una selección de segunda ronda del Draft 2025 y una extensión de cinco años con 150 millones de dólares.

Al receptor de 27 años, reclutado en la segunda ronda del draft en el 2019, le restaba un año en su contrato por un valor de 18 millones, pero los Steelers lo reclutaron por un valor de 30 millones anuales.

Cabe destacar que el rendimiento de Metcalf en los Seahawks se vio mermado tras una lesión en la temporada pasada; sin embargo, se ha convertido en un elemento recurrente para Mike Tomlin y Aaron Rodgers.

Actualmente, Pittsburgh se perfila para ser campeón de la división norte de la Conferencia Americana con un registro de 9-6, en lo que será la decimonovena temporada consecutiva del equipo y el coach con marca ganadora.

