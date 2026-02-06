Donovan Carrillo y la delegación mexicana brillan en la inauguración de Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo y la delegación mexicana en Milano Cortina 2026 | Foto: AFP

La delegación mexicana de los Juegos Olímpicos de Invierno desfiló este viernes en la inauguración de Milano Cortina 2026 con el patinador Donovan Carrillo y la esquiadora Sarah Schleper a la cabeza, en locaciones distintas, de una representación conformada por cinco atletas mexicanos.

Cabe destacar que esta es la primera vez que México lleva a cinco representantes a una justa olímpica invernal desde 1994, de acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Así desfilaron los mexicanos en la inauguración de Milano Cortina 2026

El patinador Donovan Carrillo, abanderado nacional, ondeó efusivo la bandera de México por todo lo alto al desfilar en el Estadio de San Siro, en Milán.

En otro punto, desde Cortina, la segunda abanderada Sarah Schleper también ondeó el estandarte tricolor, en lo que será una justa olímpica histórica para ella.

Allan Corona y Regina Martínez desfilaron por su cuenta en Predazzo. Por otro lado, Lasse Gaxiola desfiló por su cuenta desde la localidad de Livigno en Italia.

Los atletas mexicanos, divididos en grupos, ondearon banderas pequeñas, mientras portaban el uniforme distintivo de la delegación mexicana que rompió récord de asistencia en Milano Cortina 2026.

El letrero, a manera de un bloque de hielo, mostró el nombre de México ante las ovaciones de los presentes en las diferentes sedes de tierras italianas.

Donovan Carrillo comparte su nueva aventura en Juegos Olímpicos

Antes de desfilar con la delegación mexicana en la inauguración de Milano Cortina, Donovan Carrillo compartió un video ondeando la banderita de México que usaron los cinco atletas.

El jalisciense fue uno de los más activos en redes sociales durante la inauguración de sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, en los que buscará su primera medalla olímpica.

Cabe destacar que el tapatío fue el encargado de alzar la bandera en la sede principal de Milán, siendo uno de los abanderados más alegres de la noche.

El uniforme que lució la delegación mexicana en la inauguración de Milano Cortina 2026

Donovan Carrillo (patinaje artístico), Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo), además de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola (esquí alpino) lucieron la colección “La piel en el viento” en la inauguración de Milano Cortina 2026.

Los diseños de los uniformes nacionales fueron diseñados para reflejar la herencia cultural con bordados de varias etnias del país, según Claro Sports.

“Utilizaron todos los colores y también diseños autóctonos, diseños indígenas; cómo se tapaban nuestros ancestros con sarapes, con jorongos con quesquemes y cómo no tenía que ser serio por ser frío”, dijo María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM).

La titular del COM destacó en su momento que estos uniformes lucen colores impresionantes, los cuales destacaron este viernes en el Estadio San Siro de Milán, Italia.

¿Dónde y cuándo ver a los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno?

La actividad de los atletas mexicanos en Milano Cortina 2026 está programada del 10 al 15 de febrero, comenzando con el programa corto de Donovan Carrillo y terminando con una prueba de Sarah Schleper.

Donovan Carrillo | Patinaje Artístico – Programa Corto Fecha: 10 de febrero Hora: 11:30 am

| Patinaje Artístico – Programa Corto Sarah Schleper | Esquí Alpino – Súper G Fecha: 12 de febrero Hora: 4:30 am

| Esquí Alpino – Súper G Regina Martínez | Esquí de Fondo – 10km salida por intervalos Fecha: 12 de febrero Hora: 6:00 am

| Esquí de Fondo – 10km salida por intervalos Allan Corona | Esquí de Fondo – 10km salida por intervalos Fecha: 13 de febrero Hora: 4:45 am

| Esquí de Fondo – 10km salida por intervalos Donovan Carrillo | Patinaje Artístico – Programa Libre (En caso de avanzar) Fecha: 13 de febrero Hora: 12:00 pm

| Patinaje Artístico – Programa Libre (En caso de avanzar) Lasse Gaxiola | Esquí Alpino – Slalom Gigante Fecha: 14 de febrero Horarios: Descenso 1 (3:00 am) | Descenso 2 (6:30 am)

| Esquí Alpino – Slalom Gigante Sarah Schleper | Esquí Alpino – Slalom Gigante Fecha: 15 de febrero Horarios: Descenso 1 (3:00 am) | Descenso 2 (6:30 am)

| Esquí Alpino – Slalom Gigante

Fuente: Olimpismo Mexicano

Los usuarios y aficionados del deporte olímpico invernal podrán seguir la actividad de los atletas mexicanos a través del canal de YouTube de Claro Sports.

Cabe destacar que el medio deportivo mexicano. transmitirá la actividad general de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a través de su multiplataforma.

