Papa León XIV envía mensaje de esperanza y unión por los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Papa León XIV llama a respetar tregua olímpica por Milano Cortina 2026 | Foto: AFP

El Papa León XIV invitó al mundo a respetar la tregua olímpica, “un instrumento de esperanza”, a unas horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 este 6 de febrero en el Estadio San Siro de Milán, Italia.

A través de una carta publicada este viernes en el portal oficial del Vaticano, el Sumo Pontífice también dirigió un saludo a los atletas que se concentran en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

El mensaje del Papa León XIV por los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Unas horas antes de la apertura oficial de Milano Cortina 2026, el Papa León XIV publicó la carta “La Vida en Abundancia” para recordar a las naciones que “el deporte es fuente de alegría y favorece el desarrollo personal y las relaciones sociales”.

“Animo vivamente a todas las naciones (…) a redescubrir y respetar este instrumento de esperanza que es la tregua olímpica, un símbolo y profecía de un mundo reconciliado”. Papa Leon XIV

A través de su mensaje en X, el Papa León XIV escribió: “Deseo dirigir mi saludo y buenos deseos a todos los directamente implicados”.

Por otro lado, el líder religioso católico advirtió en su carta del peligro de que “el negocio se convierta en la motivación principal o exclusiva” del deporte en estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Igualmente rechazó que los grandes eventos deportivos sirvan para intereses políticos o ideológicos. “Cuando el deporte se somete a las lógicas del poder, de la propaganda o de la supremacía nacional, su vocación universal se ve traicionada”, aseveró.

Las reflexiones del Papa León XIV previo a Milano Cortina 2026

Bajo el lema bíblico de la “vida en abundancia”, la carta del Papa León XIV también sostiene que las personas deben ser el eje central de toda práctica deportiva.

Por esta razón, propuso un enfoque pastoral que acompañe a los jóvenes, enseñándoles que la verdadera abundancia no proviene de la victoria a cualquier precio, sino de la fraternidad.

“El deporte se convierte así en un lugar donde los deportistas pueden aprender a cuidarse sin caer en la vanidad, a superarse al máximo sin hacerse daño y a competir sin perder de vista la fraternidad”. Papa León XIV

También retomó a figuras como Santo Tomás de Aquino, quien situaba la moderación y el juego como elementos necesarios para una vida virtuosa, y San Juan Bosco, que convirtieron el deporte en un campo de evangelización.

El sumo sacerdote denunció que los atletas corren el riesgo de ser reducidos a “mera mercancía para el aumento del beneficio”, perdiendo la armonía y la alegría original del juego.

Asimismo, el Papa León XIV abogó por una cultura del encuentro que incluya a todos, especialmente a los más vulnerables, citando como ejemplo a Athletica Vaticana y su servicio a los pobres.

León XIV alerta sobre nuevas amenazas como el narcisismo, la explotación política, la gamificación extrema —que desconecta el deporte de las relaciones concretas— y el impacto del transhumanismo.

“También existe el peligro del narcisismo, que impregna toda la cultura deportiva actual. Los atletas pueden obsesionarse con su imagen física y con su propio éxito, medido por la visibilidad y la aprobación. El culto a la imagen y al rendimiento, amplificado por los medios de comunicación y las plataformas digitales, corre el riesgo de fragmentar a la persona, separando el cuerpo de la mente y el espíritu“, agregó.

Ante el avance de tecnologías que buscan optimizar al atleta más allá de los límites naturales, el Papa pidió reafirmar el cuidado integral de la persona.

¿A qué hora y cómo ver la inauguración de Milano Cortina 2026?

A través de su canal de YouTube, Claro Sports transmitirá la ceremonia de inauguración este viernes 6 de febrero a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

A diferencia de ediciones anteriores, la inauguración tendrá lugar en el Estadio San Siro, en Milán, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Europa y casa de clubes históricos como el AC Milan y el Inter.

Esta elección responde al carácter descentralizado de Milano Cortina 2026, unos Juegos que se repartirán entre Milán, Cortina d’Ampezzo y diversas sedes alpinas del norte de Italia.

La delegación mexicana en Milano Cortina 2026

México llegará a Milano Cortina 2026 con una delegación de cinco atletas, una de las más numerosas del país en Juegos Olímpicos de Invierno recientes, distribuidos en tres disciplinas: patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo.

El rostro más reconocido del equipo es Donovan Carrillo, quien disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno tras su histórica participación en Beijing 2022, donde rompió barreras para el patinaje artístico mexicano al clasificar a la final.

En esquí alpino destacan Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola, un caso poco común en el olimpismo al tratarse de madre e hijo representando juntos al país en la misma edición olímpica.

Por su parte, Regina Martínez hará historia al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que Allan Corona completa la representación nacional en esta exigente disciplina de resistencia.

