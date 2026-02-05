Los 10 uniformes más impactantes de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026, México rinde honor a su herencia cultural

GENERANDO AUDIO...

Donovan Carrillo y el diseño de Haiti para Milano Cortina 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 no sólo son el escenario de competencias deportivas, también un escaparate de estilo. Por eso, te presentamos los 10 uniformes más impactantes que lucirán los atletas de cada país, incluyendo México.

1. México lucirá “La piel en el viento”

Donovan Carrillo (patinaje artístico), Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo), además de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola (esquí alpino) son los cinco mexicanos que competirán en Milano Cortina 2026, y quienes lucirán la colección “La piel en el viento”.

Los diseños de los uniformes nacionales reflejan la herencia cultural con bordados de varias etnias del país.

Sheinbaum con la delegación que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno.

“Utilizaron todos los colores y también diseños autóctonos, diseños indígenas; cómo se tapaban nuestros ancestros con sarapes, con jorongos con quesquemes y cómo no tenía que ser serio por ser frío, así que le pusieron unos colores impresionantes, pero también los colores que están llevando la delegación”, dijo María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM).

2. El sorprendente diseño de Haiti

Haití presentará a dos atletas a los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026, y lucirán con orgullo símbolos haitianos.

Los esquiadores competirán con uniformes diseñados por la diseñadora italo-haitiana Stella Jean, que originalmente presentaban una imagen de Toussaint Louverture, el exesclavo que creó la primera república negra del mundo en 1804. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) dictaminó que la imagen violaba las reglas olímpicas que prohíben el simbolismo político, lo que obligó a cambiar el diseño.

3. España vestirá con Joma

El equipo español vestirá por la marca nacional Joma, en colaboración con el Comité Olímpico Español.

“Una equipación que representa el esfuerzo, la constancia y el espíritu de quienes entrenan, luchan y compiten al máximo nivel en los escenarios más exigentes”, destacó el Comité de España.

La colección está diseñada con colores como el rojo y amarillo, que refuerzan la presencia del equipo español.

4. Italia con Emporio Armani

Los uniformes, confeccionados por Emporio Armani, están diseñados en un tono blanco lechoso y presentan la palabra “Italia” escrita en prominentes letras bordadas tridimensionales.

5. Francia con Le Coq Sportif

La marca francesa Le Coq Sportif apostó por un estilo que mezcla toques retro con diseño moderno.

Según el Comité Olímpico Francés, los colores y las texturas hacen referencia al paisaje montañoso y al contexto invernal de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

6. Alemania con Adidas

De la mano de Adidas, el diseño de los uniformes de Alemania destacó por la elección de sus colores en negro, amarillo y rojo.

7. Estados Unidos con Ralph Lauren

Con los colores de la bandera de Estados Unidos, el uniforme de la delegación estadounidense fue diseñado por Ralph Lauren.

Estados Unidos con Ralph Lauren.

8. Brasil con Moncler

Moncler es la firma detrás del diseño de Brasil, que optó por un diseño minimalista en blanco para Milán Cortina 2026.

9. Australia, Sportscraft

El equipo australiano presentó un uniforme diseñado por Sportscraft que rinde homenaje a la historia olímpica del país.

El diseño lleva una la lista de todos los atletas olímpicos australianos de su historia en el forro, destacando a los medallistas de oro en colores dorados.

10. Mongolia con Goyol Cashmere

Para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, los uniformes del equipo de Mongolia vuelven a ser de los looks más comentados.

Los uniformes fueron diseñados por Goyol Cashmere e inspirados en los trajes ceremoniales de la herencia nómada de Mongolia.

