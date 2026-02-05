Los 10 uniformes más impactantes de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026, México rinde honor a su herencia cultural
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 no sólo son el escenario de competencias deportivas, también un escaparate de estilo. Por eso, te presentamos los 10 uniformes más impactantes que lucirán los atletas de cada país, incluyendo México.
1. México lucirá “La piel en el viento”
Donovan Carrillo (patinaje artístico), Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo), además de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola (esquí alpino) son los cinco mexicanos que competirán en Milano Cortina 2026, y quienes lucirán la colección “La piel en el viento”.
Los diseños de los uniformes nacionales reflejan la herencia cultural con bordados de varias etnias del país.
“Utilizaron todos los colores y también diseños autóctonos, diseños indígenas; cómo se tapaban nuestros ancestros con sarapes, con jorongos con quesquemes y cómo no tenía que ser serio por ser frío, así que le pusieron unos colores impresionantes, pero también los colores que están llevando la delegación”, dijo María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM).
2. El sorprendente diseño de Haiti
Haití presentará a dos atletas a los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026, y lucirán con orgullo símbolos haitianos.
Los esquiadores competirán con uniformes diseñados por la diseñadora italo-haitiana Stella Jean, que originalmente presentaban una imagen de Toussaint Louverture, el exesclavo que creó la primera república negra del mundo en 1804. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) dictaminó que la imagen violaba las reglas olímpicas que prohíben el simbolismo político, lo que obligó a cambiar el diseño.
3. España vestirá con Joma
El equipo español vestirá por la marca nacional Joma, en colaboración con el Comité Olímpico Español.
“Una equipación que representa el esfuerzo, la constancia y el espíritu de quienes entrenan, luchan y compiten al máximo nivel en los escenarios más exigentes”, destacó el Comité de España.
La colección está diseñada con colores como el rojo y amarillo, que refuerzan la presencia del equipo español.
4. Italia con Emporio Armani
Los uniformes, confeccionados por Emporio Armani, están diseñados en un tono blanco lechoso y presentan la palabra “Italia” escrita en prominentes letras bordadas tridimensionales.
5. Francia con Le Coq Sportif
La marca francesa Le Coq Sportif apostó por un estilo que mezcla toques retro con diseño moderno.
Según el Comité Olímpico Francés, los colores y las texturas hacen referencia al paisaje montañoso y al contexto invernal de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
6. Alemania con Adidas
De la mano de Adidas, el diseño de los uniformes de Alemania destacó por la elección de sus colores en negro, amarillo y rojo.
7. Estados Unidos con Ralph Lauren
Con los colores de la bandera de Estados Unidos, el uniforme de la delegación estadounidense fue diseñado por Ralph Lauren.
8. Brasil con Moncler
Moncler es la firma detrás del diseño de Brasil, que optó por un diseño minimalista en blanco para Milán Cortina 2026.
9. Australia, Sportscraft
El equipo australiano presentó un uniforme diseñado por Sportscraft que rinde homenaje a la historia olímpica del país.
El diseño lleva una la lista de todos los atletas olímpicos australianos de su historia en el forro, destacando a los medallistas de oro en colores dorados.
10. Mongolia con Goyol Cashmere
Para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, los uniformes del equipo de Mongolia vuelven a ser de los looks más comentados.
Los uniformes fueron diseñados por Goyol Cashmere e inspirados en los trajes ceremoniales de la herencia nómada de Mongolia.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.