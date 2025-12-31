El exfutbolista Roberto Carlos es operado de emergencia por una falla en su corazón

GENERANDO AUDIO...

El exfutbolista Roberto Carlos.

El exfutbolista Roberto Carlos fue sometido a una intervención cardíaca en Brasil de emergencia, luego de que estudios médicos detectaran en su pierna un pequeño trombo durante una serie de pruebas clínicas.

El exjugador del Real Madrid se encontraba de vacaciones en su país natal cuando acudió al hospital para una revisión que no estaba relacionada con una afección cardíaca, de acuerdo con reportes de medios deportivos como Claro Sports. No obstante, tras localizar el trombo, los médicos realizaron estudios más exhaustivos y una resonancia confirmó que el corazón del brasileño no funcionaba de manera adecuada.

Ante ese diagnóstico, el personal médico tomó la decisión de ingresar a Roberto Carlos de inmediato para realizar una intervención y evitar posibles complicaciones.

La operación consistía en ponerle un catéter, se demoró durante casi tres horas (en lugar de un estimado de 40 minutos) por unas complicaciones durante la cirugía. Aunque reportes preliminares confirmaron que se encuentra fuera de peligro, permanecerá ingresado al menos 48 horas en observación.

Roberto Carlos, una leyenda del futbol

Roberto Carlos, de 52 años, desarrolló su carrera como futbolista en clubes como el Real Madrid, donde militó entre 1996 y 2007, así como en la selección brasileña con quien fue campeón mundial en 2002.

Además, el brasileño logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales, con el Real Madrid.

Tras su retiro, ha mantenido presencia en el entorno del fútbol como embajador y figura vinculada a distintas actividades del deporte.







