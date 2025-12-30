Muere el padre de Denny Hamlin, piloto de NASCAR, tras incendio en su casa

GENERANDO AUDIO...

Denny Hamlin no se ha pronunciado por la muerte de su padre. Foto: Getty Images

Dennis Hamlin, padre del piloto de NASCAR, Denny Hamlin, murió a los 75 años debido a las heridas sufridas tras un incendio en su casa, en la comunidad de Stanley, en el condado de Gaston, Carolina del Norte, a casi 32 kilómetros de Charlotte, el domingo pasado, de acuerdo con el portal estadounidense CNN.

Mary Lou Hamlin, su esposa, fue reportada en estado crítico, por lo que fue trasladada a un hospital en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde recibe tratamiento.

A través de sus redes sociales, la NASCAR expresó sus condolencias a la familia Hamlin por el fallecimiento de Dennis y mostraron su solidaridad por el estado actual de Mary Lou.

“Dennis Hamlin inculcó en su hijo el amor por las carreras y se sacrificó enormemente para convertir a Denny en un talento de talla mundial. También continuamos ofreciendo nuestros pensamientos y oraciones a la madre de Denny, Mary Lou, y esperamos su completa recuperación”. NASCAR

¿Qué se sabe del incendio en el que murió el padre de Denny Hamlin?

Fue alrededor de las 18:29 horas del 28 de diciembre pasado cuando los servicios de emergencia arribaron a la vivienda de los padres de Denny Hamlin.

En el lugar del incendio, las autoridades informaron que dos personas fueron encontradas fuera de la vivienda de cuatro habitaciones. Por las heridas que ambas presentaban, fueron trasladadas a un hospital cercano.

Funcionarios de la Oficina de Gestión de Emergencias y Servicios de Bomberos del Condado de Gaston informaron el lunes por la noche que Dennis Hamlin falleció a causa de las heridas sufridas en el hospital.

Debido a la magnitud del incendio y al colapso estructural de la casa, las autoridades aún no determinan la causa del incendio, por lo que la investigación sigue en curso.

El apoyo clave en la carrera de Denny Hamlin

Dennis Hamlin fue una figura fundamental en la carrera deportiva de su hijo. Denny Hamlin había señalado, hacia el cierre de la temporada 2025, que su padre se encontraba delicado de salud, y le dedicó su más reciente victoria en la NASCAR Cup Series, conseguida en octubre en Las Vegas Motor Speedway.

Denny Hamlin se encuentra empatado en el décimo lugar histórico de victorias en la NASCAR Cup Series, con 60 triunfos, incluidos tres en las 500 Millas de Daytona. Gran parte de ese éxito se construyó con el respaldo constante de su familia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.