Kazuyoshi Miura no concibe su vida lejos del fútbol, a los 58 años, el histórico delantero japonés continúa en activo y se alista para disputar una nueva temporada en la Tercera División de Japón, confirmando que la edad no ha sido un límite para una carrera que ya suma más de cuatro décadas.

Este martes, el eterno “King Kazu” anunció que llega al Fukushima United de la tercera división de Japón, esto a menos de dos meses de cumplir 59 años el próximo mes de febrero de 2026; el futbolista llega cedido del Yokohama FC.

“Mi pasión por el fútbol no ha cambiado, independientemente de la edad que tenga”, aseguró el delantero en el comunicado oficial de su nuevo club.

El delantero viene de jugar la temporada pasada en el Atlético Suzuka de cuarta división, dejando en claro que no le importa la categoría mientras haya un balón de por medio.

En una entrevista con el canal de YouTube Pro:Direct Soccer, el legendario atacante fue directo al explicar por qué sigue entrenando y compitiendo al máximo nivel posible: “No tengo motivos para dejar de jugar. Sigo entrenando cada día porque de verdad quiero mejorar”.

Una pasión que nació desde la infancia

Miura creció rodeado de fútbol. Su familia y su entorno estuvieron siempre vinculados al deporte, algo que marcó su destino desde muy pequeño. “Desde que tengo memoria, incluso cuando tenía tres o cuatro años ya hay fotos en las que estoy con una pelota”, recordó.

Durante sus años escolares, esa pasión se convirtió en disciplina, el delantero japonés contó que observaba atentamente a los jugadores mayores y copiaba sus movimientos, inspirado especialmente por su hermano mayor y otros futbolistas a los que admiraba. “Siempre quise parecerme a ellos”, señaló.

La influencia decisiva del fútbol brasileño

Uno de los elementos clave en la formación de Miura fue el impacto del fútbol brasileño. Recordó que su padre grabó partidos del Mundial de 1970, imágenes que, aunque no recuerda con claridad por su corta edad, dejaron una huella profunda. “Pelé y esas imágenes me marcaron de manera inconsciente”, confesó.

Su tío, entrenador y figura fundamental en su desarrollo, le inculcó una formación centrada en la técnica individual y el control del balón. Esa visión lo llevó a tomar una decisión poco común para un joven japonés de la época: mudarse a Brasil durante la adolescencia para formarse como futbolista.

Aprender lejos de casa

Con una visa deportiva, Miura ingresó al sistema juvenil de un club en São Paulo, donde vivió y jugó durante un año. La adaptación no fue sencilla. “Pensé que podría adaptarme a todo, pero la diferencia de nivel fue enorme. Mis compañeros estaban muy por encima y entendí que tenía que superarlos si quería ser profesional”, admitió.

Además de las dificultades futbolísticas, el contexto era muy distinto al actual. En los años 80, la comunicación con su familia dependía de cartas que tardaban semanas en llegar. Sin embargo, Miura aseguró que lo más frustrante siempre fue lo deportivo: “No jugar o sentir que no alcanzaba el nivel era lo que más me pesaba”.

Disciplina diaria para seguir compitiendo

Hoy, con casi 60 años, Miura mantiene una rutina estricta, desayuna temprano, entrena con el equipo por la mañana y complementa su preparación con sesiones de gimnasio y recuperación. Cuenta con el apoyo de chefs, un nutricionista y un entrenador personal que supervisan su estado físico.

“No lo vivo como un sacrificio. Hago lo que me gusta. La alimentación, el entrenamiento y el cuidado diario son parte de seguir creciendo y compitiendo”, explicó el delantero, que suma más de 40 temporadas como profesional.

Un legado que trasciende generaciones

Al hablar del presente del fútbol japonés, Miura reconoce que el panorama ha cambiado radicalmente. Mientras en su época el objetivo era dominar Asia, hoy los jóvenes futbolistas sueñan con destacar en la Copa del Mundo y jugar en las mejores ligas del planeta.

“Ver jugadores japoneses triunfar en clubes como el Liverpool era impensable cuando yo jugaba”, afirmó, destacando el crecimiento del fútbol nipón a nivel global.

La carrera de Kazuyoshi Miura comenzó en 1986, cuando debutó con el Santos de Brasil, el club que inmortalizó a Pelé. Desde entonces, su trayectoria se mide en décadas, ídolo de la naciente J-League, goleador longevo y referente mundial de la perseverancia.

A los 50 años rompió el récord de Stanley Matthews como el goleador más veterano del fútbol profesional y, lejos de detenerse, se prepara para seguir activo al menos hasta 2026. Con 59 años, se sumará al Fukushima United, equipo de la Tercera División japonesa (J3), para disputar su 41ª temporada consecutiva como futbolista profesional.

Mientras muchos ya habrían colgado los botines, Miura sigue encontrando en el fútbol una razón para levantarse cada mañana y demostrar que, para algunos, el tiempo simplemente no alcanza.

