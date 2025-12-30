Los deportistas mexicanos que hicieron historia en 2025: Osmar Olvera, Isaac del Toro y más

GENERANDO AUDIO...

Deportistas Mexicanos que destacaron en 2025. Foto: Getty Images

El 2025 fue un año clave para el deporte mexicano, sin necesidad de récords estridentes ni titulares exagerados, los atletas nacionales lograron algo fundamental: mantener a México presente en la élite deportiva internacional, consolidar procesos exitosos y convertirse en referentes de sus disciplinas a nivel mundial.

Desde deportes históricamente fuertes para el país, como los clavados y el tiro con arco, hasta disciplinas donde la presencia mexicana ha sido más limitada, como el ciclismo de ruta en el circuito europeo, el año dejó nombres propios que marcaron el rumbo del deporte nacional.

Osmar Olvera, el rostro de la nueva generación de clavados

Osmar Olvera habla en entrevista exclusiva | Reuters

Osmar Olvera confirmó su estatus como uno de los mejores clavadistas del planeta al cerrar 2025 con un oro mundial en trampolín de 3 m individual en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, donde además fue el mexicano con más medallas del equipo (incluyendo varias platas en pruebas individuales, sincronizadas y mixtas), resultado histórico para la disciplina en el país.

Esto lo coloca como uno de los mexicanos más laureados en mundiales de clavados, y su actuación lo convirtió en referente global de la disciplina

Su constancia competitiva, madurez deportiva y regularidad lo reafirmaron como uno de los pilares de una disciplina que históricamente ha sido sinónimo de prestigio para México. Durante 2025, Olvera fue considerado uno de los grandes referentes del deporte nacional, tanto por su trayectoria como por su permanencia en la élite.

Isaac del Toro, el mexicano que abrió camino en el ciclismo mundial

Isaac del Toro correrá el Tour de France 2026. Foto: AFP

El nombre de Isaac del Toro siguió ganando relevancia en 2025 dentro del ciclismo internacional. Integrado a uno de los equipos más importantes del circuito profesional, el ciclista mexicano continuó sumando experiencia en competencias de primer nivel, algo poco común para atletas nacionales en esta disciplina.

El ciclista fue subcampeón del Giro de Italia, vistió la maglia rosa durante varios días y terminó el año con 18 victorias en diversas pruebas internacionales, algo sin precedentes para un mexicano en el ciclismo de ruta. Su temporada le valió además el Premio Nacional de Deportes en la categoría profesional, consolidándolo como el máximo exponente mexicano en el pelotón europeo.

Alejandra Valencia y el arco que nunca falla

Alejandra Valencia | Claro Sports captura de pantalla

El tiro con arco volvió a ser una de las disciplinas más sólidas para México en 2025 gracias a Alejandra Valencia. La arquera sonorense tuvo un año consistente, manteniéndose entre las mejores del mundo y confirmando por qué es una de las atletas más confiables del país.

Tuvo victorias de oro en la Copa Merengue de Santo Domingo, donde se impuso en el torneo individual femenino y contribuyó en pruebas por equipos, confirmando su calidad competitiva en el circuito internacional de arco recurvo.

Marco Verde, boxeo con sello mexicano

Marco Verde venció a Sona Akale. Foto: AFP

El 2025 también fue un año de transición y consolidación para Marco Verde dentro del boxeo. Tras su histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Verde dio el salto al profesionalismo y cerró el año con un récord perfecto, incluyendo cuatro victorias como boxeador profesional, dos de ellas por la vía del nocaut, mostrando un arranque sólido en su nueva etapa y manteniendo vivo el legado del boxeo mexicano a nivel mundial.

Más nombres que mantuvieron a México en la élite

Además de Olvera, Del Toro, Valencia y Verde, otros deportistas mexicanos tuvieron un 2025 relevante por su continuidad en procesos de alto rendimiento y su presencia en competencias internacionales:

Alexa Moreno, en gimnasia artística, se mantuvo como una de las figuras más reconocidas del país por su trayectoria y vigencia internacional.

Carlos Sansores, en taekwondo, continuó como uno de los referentes mexicanos en competencias de alto nivel.

Nuria Diosdado, en nado artístico, siguió siendo una de las atletas más experimentadas y representativas de México en eventos internacionales.

Juan Diego García y Diego López Díaz, en el deporte paralímpico, reafirmaron el crecimiento y la proyección de México en el alto rendimiento adaptado.

Selecciones que también dejaron huella

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 tuvo un año histórico en 2025 al lograr el tercer lugar en la Copa Mundial Femenina Sub-17 en Marruecos, tras vencer a Brasil en tanda de penales luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Este podio representa una de las mejores actuaciones del país en este torneo y confirma el crecimiento del futbol femenil juvenil mexicano a nivel mundial.

Por su parte, la Selección Femenil Sub-20 de México también dejó huella en el 2025: el equipo avanzó a la final del Campeonato Femenil Sub-20 de la CONCACAF, mostrando solidez competitiva en la región, y en la Copa Mundial Sub-20 consiguió resultados destacables como un empate 2-2 ante España durante la fase de grupos.

La Selección Mexicana Sub-17 varonil vivió un torneo mundial intenso en el Mundial de la FIFA Qatar 2025: el equipo consiguió avanzar a los dieciseisavos de final tras una dramática victoria en penales sobre Argentina luego del empate 2-2 en tiempo reglamentario, una de las hazañas del certamen para el Tri juvenil.

México finalmente llegó a los octavos de final, donde enfrentó a Portugal y fue eliminado por un 5-0, cerrando su participación tras una buena muestra de carácter y competitividad dentro de uno de los grupos más exigentes del torneo.

En cuanto a la Selección Mexicana Sub-20 varonil, México tuvo una participación destacada en el Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 al superar la fase de grupos con actuaciones sólidas, incluyendo un empate 2-2 frente a España, y derrotas reñidas en otras jornadas.

El equipo avanzó hasta los cuartos de final tras ganar su grupo y lograr resultados clave, pero fue eliminado por Argentina en esa instancia, lo que puso fin a su camino en la Copa Mundial de la categoría.

Un año que fortaleció al deporte mexicano

El deporte mexicano vivió en 2025 un año de confirmaciones más que de promesas. Atletas como Osmar Olvera e Isaac del Toro encabezaron una generación que no solo compite, sino que se mantiene y evoluciona en escenarios donde cada vez es más difícil sostenerse.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.