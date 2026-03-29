La Federación Mexicana de Futbol se pronuncia por la muerte de un aficionado dentro del Estadio Azteca

GENERANDO AUDIO...

El Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte tras su remodelación.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se pronunció sobre la muerte de un aficionado ocurrida la tarde del sábado 28 de marzo durante la reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, previo al partido amistoso entre México y Portugal.

A través de un comunicado, el organismo expresó su posicionamiento y condolencias.

“La Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo pesar por la pérdida de un aficionado ocurrido este sábado al interior del estadio, antes del encuentro amistoso”, señaló.

Asimismo, la FMF extendió su solidaridad a los familiares.

“La FMF extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos solidariamente en este difícil momento”, se lee en el documento.

El hecho también es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que detalló que la muerte se derivó de una caída en la zona de palcos del inmueble.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lamenta profundamente el fallecimiento de una persona”, indicó la dependencia, que ya realiza análisis de cámaras, peritajes y recopilación de testimonios para esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo ocurrió la muerte del aficionado dentro del Estadio Azteca?

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, donde fue atendido por servicios médicos, sin que se lograra salvarle la vida.

En su posicionamiento, la FMF también hizo un llamado a los asistentes a los estadios a seguir las indicaciones de seguridad emitidas por autoridades y personal del inmueble.

Las investigaciones continúan para determinar con precisión la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.