Tragedia en reinauguración: aficionado en estado de ebriedad muere al caer de las gradas del Estadio Azteca

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Tragedia en la reapertura del Estadio Azteca | Foto: Alejandra Suárez

La reapertura del Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, se empañó este sábado 28 de marzo cuando un aficionado en estado de ebriedad falleció tras caer de las gradas tras de bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, según anunció la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Cabe destacar que la noticia se dio a conocer después de que los jugadores de México y Portugal salieran al terreno de juego para calentar rumbo al encuentro que estaba pactado para comenzar a las 19:00 horas. Al momento, no se ha confirmado en qué momento ocurrió el incidente y si el partido se reprogramará.

Las autoridades de la Ciudad de México no han confirmado oficialmente la identidad y la edad de la víctima mortal en el apodado “Coloso de Santa Úrsula“.

¿Qué pasó durante la reapertura del Estadio Azteca?

A través de sus redes sociales, la SSC CDMX confirmó que, en la zona de palcos del otrora Estadio México (como se llamará durante el Mundial 2026), un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa.

Como consecuencia, el asistente cayó hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico. “Desafortunadamente perdió la vida“, confirmaron las autoridades capitalinas.

La SSC CDMX también aseguró que se informó a las autoridades correspondientes.

Los primeros reportes indican que el aficionado fallecido fue sacado del recinto por la puerta 10, aunque las autoridades capitalinas no lo han confirmado.

Selección Mexicana y Gobierno de CDMX no se han pronunciado

A media hora de que comience el partido entre Portugal y México, la Selección Nacional de México no se ha pronunciado al respecto del aficionado fallecido en el Estadio Banorte.

Asimismo, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tampoco ha emitido declaraciones ni ha complementado detalles sobre lo ocurrido este sábado 28 de marzo.

Una reapertura caótica en el otrora Estadio Azteca

Desde tempranas horas, manifestantes de la Ciudad de México se hicieron presentes en Periférico, cerca del hoy llamado Estadio Banorte, para expresar sus consignas en contra de la obra en el sur de la capital.

Esto provocó cierres viales en la zona, causando tránsito intenso para los ciudadanos durante gran parte del día, según pudo confirmar el equipo de Uno TV.

Por otro lado, la reapertura del otrora Estadio Azteca también se vio empañada por la presencia de Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán.

“Decido alzar la voz desde la indignación al ver que las autoridades, lejos de atender esta tragedia, quieren desaparecer nuevamente a nuestros desaparecidos”, dijo a los micrófonos de Uno TV.

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