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El Toluca derrota al Necaxa en el Infierno y se reencuentra con la victoria en el Apertura 2026 de la Liga MX

| 21:50 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
El Toluca volvió a ganar en el Apertura 2026
Los Diablos volvieron a ganar en el Apertura 2026 | Imago7

Toluca derrotó 3-1 a Necaxa en el Estadio Nemesio Diez y volvió al triunfo en el Apertura 2026, luego de dejar atrás la derrota en el Campeón de Campeones. Iván López abrió el marcador al minuto 29, Julián Carranza empató al 42 y Everardo López devolvió la ventaja a los Diablos antes del descanso.

El partido cambió cuando Carranza fue expulsado por la Ley Prestianni tras cubrirse la boca para insultar a un rival, convirtiéndose en el segundo jugador sancionado bajo esta regla en el torneo. En la segunda mitad, un autogol de Luis Jiménez selló el 3-1, mientras Agustín Oliveros también vio la roja y dejó a Necaxa con nueve futbolistas.

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