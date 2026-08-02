Orbelin Pineda sufre brutal herida en el Atlas vs Monterrey y recibe nueve puntadas: impactantes imágenes

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Orbelín Pineda sufrió una escalofriante lesión con Monterrey | Foto: AFP

Orbelín Pineda, futbolista mexicano de 30 años, compartió en redes sociales una imagen de la aparatosa herida que sufrió este sábado 1 de agosto durante el juego de Atlas ante Monterrey que terminó en una victoria a favor de Rayados por marcador de 0-2.

El mediocampista, que volvió a la Liga MX tras probar suerte en el futbol griego, requirió de nueve puntadas para curar la herida que sufrió tras una fuerte entrada de Luis Henrique De Barros Lopes ‘Duk’, quien salió expulsado del encuentro.

Advertencia: la siguiente imagen puede herir susceptibilidades por su contenido gráfico, se recomienda discreción.

¡LE PUSIERON 9 PUNTOS! 😨❌⚽



Orbelín Pineda terminó con una lesión MUY GRAVE tras la fuerte entrada de Duk en la tercer jornada del #Apertura2026



El jugador caboverdiano se fue expulsado por esta entrada después que el árbitro revisara la acción en el VAR y dejó a Atlas con… pic.twitter.com/uSm2GaXrnA — Claro Sports (@ClaroSports) August 2, 2026

¡La brutal herida de Orbelín Pineda!

Cerca del minuto 70 del Atlas vs Rayados, “Duk” fue a pelear el esférico con Orbelín Pineda con una fuerte entrada, misma que dejó al exjugador de Chivas y Cruz Azul en el césped y con la media rota.

🚨 Hoy en día se ven espinilleras cada vez más pequeñas, aquí tuvimos el ejemplo de cómo Orbelin Pineda se salvó de una fractura por el uso de espinilleras de tamaño adecuado para la protección de la tibia 🦴 pic.twitter.com/Aiw3Ups68M — Dr Jorge Flores (@DrYorcho) August 2, 2026

Inicialmente, el árbitro Jorge Abraham Camacho Peregrina sancionó al caboverdiano con una tarjeta amarilla; sin embargo, la jugada se revisó en el VAR y se determinó aplicar la tarjeta roja.

Por su parte, “El Maguito” tampoco pudo continuar en el terreno de juego y salió de cambio al minuto 74 por Jorge Rodríguez, con el marcador a favor de su equipo con un gol solitario de diferencia gracias a Diego Rossi.

Al minuto 94, Atlas se quedó con nueve hombres por la expulsión de Milton Valenzuela y, un minuto más tarde, Lucas Ocampos puso el 2-0 definitivo desde el manchón penal.

Orbelín Pineda, lesionado e inconforme tras entrada de “Duk”

La publicación del jugador permitió observar el corte que dejó el contacto y generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes reprocharon el tamaño de las espinilleras de Orbelín Pineda.

“También las espinilleras de ahora solo son para cumplir el requisito, no cubren nada a las que se usaban hace 20 años que hasta el tobillo te cubrían o eran metálicas. Pero ahí está el resultado, espero lo castiguen hasta que se recupere Orbelín“, escribió el usuario @luisava58857744 en X (Twitter).

Por su parte, el delantero externó su molestia ya que, a pesar de que la jugada se terminó revisando, lo que generó la expulsión de Duk, criticó que hayan tardado tanto en la revisión, aun cuando la lesión fue por demás evidente.

“Imposible no vean”. Orbelín Pineda

Hasta el momento solo se ha revelado que recibió nueve puntos de sutura; aunque no se ha dado a conocer un reporte médico que establezca si necesitará más estudios o un periodo de recuperación.

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