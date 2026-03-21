Erick Portillo hace historia y logra medalla de plata en salto de altura

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Erick Portillo gana primera medalla de plata en salto de altura. Foto: AFP

El mexicano Erick Portillo se llevó la medalla de plata en salto de altura del Mundial de atletismo bajo techo, este sábado en Torún, Polonia.

Portillo finalizó con la misma altura que el ganador de la prueba, Oleh Doroshchuk (2,30 m), pero el ucraniano se llevó el oro al superar la barra en su primer intento, mientras que Portillo lo logró en el tercer y último intento. La medalla de bronce fue para el jamaicano Raymond Richards (2,26 m).

Primer podio mundial bajo techo para México desde 1999

Con este resultado, Portillo logra su mejor marca personal y hace historia para México, al conseguir la primera plata mundial mexicana en salto de altura y la primera medalla nacional en un Mundial indoor desde el bronce de Alejandro Cárdenas en 400 metros en Maebashi 1999.

El logro de Portillo marca además un hito en el Campeonato de Torún, donde Ucrania logró doblete en salto de altura: Yaroslava Mahuchikh se coronó en la prueba femenina el viernes, mientras Doroshchuk obtuvo el oro masculino.

Mayor éxito internacional de la carrera de Portillo

El saltador de 25 años, originario de Cuauhtémoc, vive el mayor éxito de su carrera en citas internacionales. Hasta ahora, sus principales medallas eran en competencias juveniles, incluyendo oro panamericano júnior en 2021.

En categoría absoluta, Portillo no había alcanzado finales en eventos como los Juegos Olímpicos de París 2024 ni en el Mundial al aire libre de Tokio 2025, consolidando este podio como un avance histórico para su trayectoria y el atletismo mexicano.

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